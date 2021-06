Memphis Depay vervolgt zijn carrière bij FC Barcelona. De 27-jarige aanvaller van het Nederlandse elftal heeft een contract voor twee jaar ondertekend bij de club van trainer Ronald Koeman, waar hij ook zijn landgenoot Frenkie de Jong terugziet. Bij het Franse Lyon was hij einde contract.

Memphis is een jeugdproducrt van PSV, waar hij in 2011 in het eerste elftal kwam. In 2015 ruilde hij PSV voor Manchester United, anderhalf jaar later trok hij naar Lyon.

In Lyon was Depay de kapitein van het team, maar na 4,5 jaar wou hij andere oorden opzoeken. Afgelopen week was in de webshop van Barcelona kortstondig een shirt te koop met daarop de naam van Memphis. Dat item werd al snel weer verwijderd. 'Een foutje, denk ik', zei Depay toen. 'Er zijn wel dingen gaande. Houd het nieuws maar in de gaten.'

Voor volgend seizoen versterkte Barcelona zich ook al met de verdedigers Emerson (Betis) en Eric García (Manchester City) en spits Sergio Agüero (Manchester City). Oranje-aanvoerder Georginio Wijnaldum (Liverpool) leek ook transfervrij over te stappen naar FC Barcelona, maar de middenvelder koos uiteindelijk voor Paris Saint-Germain. Die transfer kwam vlak voor het EK rond.

Memphis is een jeugdproducrt van PSV, waar hij in 2011 in het eerste elftal kwam. In 2015 ruilde hij PSV voor Manchester United, anderhalf jaar later trok hij naar Lyon. In Lyon was Depay de kapitein van het team, maar na 4,5 jaar wou hij andere oorden opzoeken. Afgelopen week was in de webshop van Barcelona kortstondig een shirt te koop met daarop de naam van Memphis. Dat item werd al snel weer verwijderd. 'Een foutje, denk ik', zei Depay toen. 'Er zijn wel dingen gaande. Houd het nieuws maar in de gaten.' Voor volgend seizoen versterkte Barcelona zich ook al met de verdedigers Emerson (Betis) en Eric García (Manchester City) en spits Sergio Agüero (Manchester City). Oranje-aanvoerder Georginio Wijnaldum (Liverpool) leek ook transfervrij over te stappen naar FC Barcelona, maar de middenvelder koos uiteindelijk voor Paris Saint-Germain. Die transfer kwam vlak voor het EK rond.