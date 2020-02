Elke zaterdag berichten we in 'De tuin van Eden' over de belevenissen van Hazard bij Real Madrid. Deze week: verrassing in de derby, klik met Mendy en clean sheets.

Zaterdag om 16 uur ontvangt Real Madrid stadsgenoot Atlético. De grote verrassing op het veld zal niet Eden Hazard zijn. Hij deed al wel mee aan een aantal groepstrainingen, maar Zinédine Zidane wilde geen risico's met hem nemen en nam hem nog niet op in de wedstrijdkern.

De maand februari kondigt zich immers weer zeer beladen aan. Naast de competitiewedstrijden komen er nog bij: de kwartfinale in de Copa del Rey tegen Real Sociedad op dinsdag 4 februari, een mogelijke halve finale in de Spaanse beker een week later én het eerste luik van de CL-klapper tegen Manchester City op woensdag 26 februari. Het is vooral tegen dan dat Hazard op toerental moet zijn.

Nee, dé verrassing op het veld zou wel eens Yannick Carrasco kunnen zijn. De 26-jarige winger kwam vrijdag pas aan bij Atlético, maar zit al meteen in de wedstrijdkern voor de Madrileense derby. Onze landgenoot kent het systeem-Simeone natuurlijk als geen ander. En El Cholo heeft offensief geen overschot door de blessures van Diego Costa en João Félix.

Bovendien kan Simeone zich niet te veel uitschuivers meer veroorloven na de uitschakeling in de beker tegen derdeklasser Cultural Leonesa en de 1 op 6 in de competitie: 2-0-verlies tegen Eibar en een bloedeloze 0-0 tegen Leganés. De vraag is of Yannick Carrasco meteen het niveau kan halen dat hij had toen hij Atlético verliet in februari 2018.

Ferland-Eden

Real Madrid kan een betere reeks voorleggen. Het bracht geen oogstrelend voetbal - daarvoor is het wachten op de terugkeer van Hazard - maar het was wel bijzonder efficiënt. Tegen FC Sevilla (2-1) en Real Valladolid (0-1) won het nipt, maar het is intussen al van 19 oktober geleden dat de Koninklijke nog eens een wedstrijd verloor, Europees en bekervoetbal inbegrepen. Toen werd het 1-0 op het veld van Real Mallorca.

Het is misschien geen toeval dat in het gros van die matchen op de linksachter niet Marcelo stond, maar Ferland Mendy. De 24-jarige Fransman lijkt zich steeds meer in de gunst van Zidane te voetballen. In de laatste elf competitiewedstrijden stond hij maar één keer niet aan de aftrap, en dat was dan nog door een schorsing.

Van alle zomeraanwinsten is hij zelfs diegene met de meeste speelminuten, meer nog dan Eden Hazard. Offensief draagt Mendy minder bij dan Marcelo, maar defensief is hij zeer solide. Voor de eerste keer in dertien jaar lijkt de Braziliaan een serieuze concurrent voor zijn positie te hebben.

Clean sheets

De vraag is ook welke klik er straks tussen Mendy en Hazard zal zijn op de linkerflank, want vaak stonden de twee nog niet samen op het veld. Feit is wel dat de aanwezigheid van de Fransman in zijn rug Hazard meer offensieve vrijheid zal geven. Met Marcelo was het bij zijn aanvallende bevliegingen immers altijd opletten. De gaten die de Braziliaan laat vallen, moeten immers opgevangen worden.

Intussen toont Zizou zich tevreden over het hogere aantal clean sheets van zijn ploeg. Dat heeft niet alleen te maken met de steeds beter presterende Thibaut Courtois. Na de 0-4-overwinning in de beker op Real Zaragoza liet de Franse coach noteren: 'We doen het beter dan vroeger omdat nu niet alleen de verdedigers verdedigen.'

In de laatste tien wedstrijden incasseerde de Koninklijke slechts vier tegengoals. Dan staat er dus wel iets. Daar komen straks nog de creatieve bevliegingen van Eden Hazard bij. De rest van Europa is gewaarschuwd.

