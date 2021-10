Paris Saint-Germain heeft dinsdagavond in de groep van Club Brugge in de Champions League met 3-2 gewonnen van RB Leipzig. Lionel Messi scoorde twee keer en boog zo een achterstand om. Ajax maakte indruk door met 4-0 te winnen van Borussia Dortmund.

Kylian Mbappé (9.) zorgde al snel voor een Parijse voorsprong, maar André Silva (28.) en Nordi Mukiele (57.) draaiden de situatie om in het voordeel van Leipzig. Even leken de Duitsers op weg naar een stunt, maar dat was buiten Lionel Messi (67. en 74.) gerekend. Eerst maakte hij gelijk, zeven minuten later zorgde hij met een panenka vanop elf meter voor drie punten. Mbappé miste in het slot nog een penalty. PSG is nu leider in groep A met zeven punten. Manchester City heeft zes punten, Club Brugge vier. Leipzig is puntenloos laatste.

In Amsterdam bracht Marco Reus (11.) de thuisploeg met een owngoal op voorsprong, Daley Blind (25.) maakte er al snel 2-0 van. De honger van Ajax was nog niet gestild en na de rust maakten Antony (57.) en Sebastien Haller (72.) er 4-0 van. Thomas Meunier en Axel Witsel stonden in de basis bij de Duitsers, Thorgan Hazard viel in kort na de rust. De Amsterdammers tellen negen op negen en zijn alleen leider. Dortmund heeft zes punten. Sporting Lissabon telt drie punten, Besiktas nul.

In Atletico Madrid-Liverpool, waar Yannick Carrassco aan de aftrap stond bij de Madrilenen en Divock Origi niet van de bank kwam bij de Reds, was het man-in-vorm Mo Salah (8.) die de bezoekers al vroeg aan de leiding bracht. Naby Keita (13.) maakte er meteen 0-2 van, maar Antoine Griezmann (20. en 34.) bracht Atletico nog voor de rust op gelijke hoogte met twee doelpunten. Diezelfde Griezmann pakte kort na de rust rood, en Liverpool profiteerde nog van de man-meer-situatie. Vanop de stip maakte Salah zijn tweede en bezorgde de bezoekers zo de zege. Nog in groep B won Porto met 1-0 van AC Milan, waar Alexis Saelemaekers in de basis stond, na een doelpunt van Luis Diaz (65.). Liverpool is leider met negen op negen. Atletico Madrid en Porto tellen vier punten, AC Milan is puntenloos.

In groep D won Real Madrid, met Thibaut Courtois maar zonder de geblesseerde Eden Hazard, met 0-5 bij Shakthar Donetsk. Sergey Krivtsov (37.) maakte eerst een owngoal, daarna scoorde Vinicius Junior (51. en 56.) twee keer. Rodrigo (65.) en Karim Benzema (90+1.) dikten de score nog aan. In dezelfde groep won Inter met 3-1 van Sheriff Tiraspol. Edin Dzeko (34.) bracht de Milanezen op voorsprong, Sebastien Thill (52.) maakte gelijk. Arturo Vidal (58.) en Stefan de Vrij (67.) bezorgen Inter daarna de overwinning. Tiraspol en Real Madrid tellen nu elk zes punten. Inter heeft vier punten, Shakhtar één.

Kylian Mbappé (9.) zorgde al snel voor een Parijse voorsprong, maar André Silva (28.) en Nordi Mukiele (57.) draaiden de situatie om in het voordeel van Leipzig. Even leken de Duitsers op weg naar een stunt, maar dat was buiten Lionel Messi (67. en 74.) gerekend. Eerst maakte hij gelijk, zeven minuten later zorgde hij met een panenka vanop elf meter voor drie punten. Mbappé miste in het slot nog een penalty. PSG is nu leider in groep A met zeven punten. Manchester City heeft zes punten, Club Brugge vier. Leipzig is puntenloos laatste. In Amsterdam bracht Marco Reus (11.) de thuisploeg met een owngoal op voorsprong, Daley Blind (25.) maakte er al snel 2-0 van. De honger van Ajax was nog niet gestild en na de rust maakten Antony (57.) en Sebastien Haller (72.) er 4-0 van. Thomas Meunier en Axel Witsel stonden in de basis bij de Duitsers, Thorgan Hazard viel in kort na de rust. De Amsterdammers tellen negen op negen en zijn alleen leider. Dortmund heeft zes punten. Sporting Lissabon telt drie punten, Besiktas nul. In Atletico Madrid-Liverpool, waar Yannick Carrassco aan de aftrap stond bij de Madrilenen en Divock Origi niet van de bank kwam bij de Reds, was het man-in-vorm Mo Salah (8.) die de bezoekers al vroeg aan de leiding bracht. Naby Keita (13.) maakte er meteen 0-2 van, maar Antoine Griezmann (20. en 34.) bracht Atletico nog voor de rust op gelijke hoogte met twee doelpunten. Diezelfde Griezmann pakte kort na de rust rood, en Liverpool profiteerde nog van de man-meer-situatie. Vanop de stip maakte Salah zijn tweede en bezorgde de bezoekers zo de zege. Nog in groep B won Porto met 1-0 van AC Milan, waar Alexis Saelemaekers in de basis stond, na een doelpunt van Luis Diaz (65.). Liverpool is leider met negen op negen. Atletico Madrid en Porto tellen vier punten, AC Milan is puntenloos. In groep D won Real Madrid, met Thibaut Courtois maar zonder de geblesseerde Eden Hazard, met 0-5 bij Shakthar Donetsk. Sergey Krivtsov (37.) maakte eerst een owngoal, daarna scoorde Vinicius Junior (51. en 56.) twee keer. Rodrigo (65.) en Karim Benzema (90+1.) dikten de score nog aan. In dezelfde groep won Inter met 3-1 van Sheriff Tiraspol. Edin Dzeko (34.) bracht de Milanezen op voorsprong, Sebastien Thill (52.) maakte gelijk. Arturo Vidal (58.) en Stefan de Vrij (67.) bezorgen Inter daarna de overwinning. Tiraspol en Real Madrid tellen nu elk zes punten. Inter heeft vier punten, Shakhtar één.