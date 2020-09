Ondanks een eerder ingediend transferverzoek wil Lionel Messi zijn nog één jaar lopend contract bij FC Barcelona toch nog uitdoen, zo bekende hij vrijdag verrassend genoeg in een interview met de gespecialiseerde voetbalwebsite goal.com.

De 33-jarige Messi had naar eigen zeggen van voorzitter Josep Maria Bartomeu de belofte gekregen dat hij na afloop van vorig seizoen de club zou mogen verlaten. 'Ik dacht echt dat ik de vrijheid had om te vertrekken. De voorzitter had altijd gezegd dat ik op het einde van het seizoen mocht beslissen of ik wou blijven of toch vertrekken', vertelt de Argentijnse international. In zijn contract staat immers een clausule dat hij de club transfervrij kon verlaten, maar die verliep op 10 juni. Daardoor werden geïnteresseerde clubs geconfronteerd met een afkoopsom van 700 miljoen euro. 'Ik was er zeker van dat ik kon vertrekken. Nu komen ze aandraven met het feit dat ik die clausule voor 10 juni had moeten activeren, maar toen liep de competitie nog aangezien het coronavirus de kalender helemaal overhoop had gehaald. Als ik wil vertrekken, moet er 700 miljoen euro op tafel komen, zo verduidelijkte de voorzitter. En dat is echt onmogelijk.'

In het interview zegt de Argentijnse voetbalster ook nog: 'Ik zal bij de club blijven om niet in een wettelijk dispuut te verzeilen. Het management van de club onder leiding van Bortomeu is een ramp'.

'Zwaar drama'

Volgens Messi waren het droeve weken. 'Toen ik mijn vrouw en kinderen op de hoogte bracht dat ik weg wou, was dat een zwaar drama. De hele familie was aan het huilen, mijn kinderen wilden niet weg uit Barcelona en niet van school veranderen. Maar ik keek verder dan dit en wil op het hoogste niveau spelen en titels winnen, de Champions League winnen. Je kan altijd winnen of verliezen, want het is enorm moeilijk op dit niveau, maar je moet wel de uitdaging aangaan. Ik wil een club hebben die ervoor gaat en dat is dus niet gebeurd in Rome, Liverpool en Lissabon.'

De weg via de rechtbank 'zag ik niet zitten. Dit is de club die ik liefheb en die me alles gaf sinds ik er arriveerde. Het is de club van mijn leven, ik heb mijn leven hier opgebouwd. Barça heeft me alles gegeven en ik gaf me ook steeds volledig.'

Messi zal nu de start voor het nieuwe seizoen onder Ronald Koeman mee afwerken, na een seizoen waarin de club geen enkele prijs kon winnen.

