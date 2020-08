Lionel Messi heeft bij de directie van FC Barcelona een verzoek ingediend om de club te mogen verlaten. Dat meldden dinsdag verschillende Catalaanse kranten.

De laatste weken was er al wat speculatie over een eventueel vertrek van de Argentijnse superster bij Barcelona. Ronald Koeman, de nieuwbakken Nederlandse coach van de Catalanen, liet vorige week echter verstaan dat Messi bij de club blijft.

Nu is er volgens de Catalaanse kranten een belangrijke, nieuwe ontwikkeling. De steraanvaller zou dinsdag per fax hebben laten weten dat hij de club deze zomer wil verlaten.

Messi voetbalt al sinds 2003 voor Barcelona en maakte sindsdien 444 doelpunten voor de Catalaanse club.

Dinsdagmorgen lieten Amerikaanse en Engelse media nog weten dat Manchester City, de club van Kevin De Bruyne, aan het bekijken is of Messi haalbaar is voor de Engelsen.

