Nu het coronavirus steeds meer mensen besmet, proberen bekende gezichten uit de voetbalwereld de bevolking via sociale media te sensibiliseren.

Zaterdag postte Lionel Messi een foto van hemzelf en twee van zijn kids -Mateo en Ciro - op Instagram in zijn huis in Castedefells, waar hij zich sinds vrijdag teruggetrokken heeft met zijn gezin. Hij zette er deze begeleidende boodschap bij: 'Het zijn complexe dagen voor iedereen. We zijn bezorgd om wat er aan het gebeuren is en we willen helpen door ons in de plaats te stellen van diegenen die er het ergst aan toe zijn, omdat ze rechtstreeks getroffen zijn, omdat een van hun familieleden of vrienden besmet is, of omdat ze werken in de zorgsector. Ik wil hen veel sterkte toewensen.'

De kapitein van FC Barcelona vervolgt: 'Gezondheid moet op de eerste plaats komen. Het is een uitzonderlijk moment en we moeten de richtlijnen van de gezondheidsinstellingen en van de overheid volgen. Alleen zo kunnen we het op een efficiënte manier bestrijden.'

En verder: 'Het is het moment om verantwoordelijk te zijn en thuis te blijven. Je kan deze tijd gebruiken om bij je naasten te zijn, tijd die je misschien anders niet hebt. Een knuffel en hopelijk kunnen we dit zo snel mogelijk keren.'

CR7 en Diego Simeone

Eerder hadden ook Cristiano Ronaldo en Diego Simeone een gelijkaardige boodschap verstuurd. De trainer van Atlético benadrukte ook dat de mensen thuis moesten blijven.

CR7 bevindt zich op dit moment op het eiland Madeira: 'Het menselijk leven beschermen gaat boven gelijk welk ander belang. Ik zou graag mijn gedachten uitsturen naar iedereen die een naaste verloren heeft en mijn solidariteit naar diegenen die tegen het virus aan het vechten zijn, zoals mijn ploegmaat Daniele (Rugani, nvdr), en mijn voortdurende steun naar de ongelooflijke mensen uit de zorgsector die hun leven op het spel zetten om anderen te helpen.'

