Lionel Messi vindt het jammer dat Neymar niet teruggekeerd is naar FC Barcelona deze zomer.

FC Barcelona gaat dit jaar weer op trofeeëjacht. Na het tegenvallende vorige seizoen, 'enkel' de titel werd gewonnen, wil Messi dit jaar nog eens de oppergaai, de Champions League, winnen en alle versterking is daarvoor welkom, zeker die van Neymar. 'Ik had Neymar graag terug zien komen', vertelt Lionel Messi aan de Catalaanse krant Sport, 'Eerlijk gezegd weet ik niet of Barça er alles aan heeft gedaan om hem terug te krijgen, maar PSG is niet makkelijk om mee te onderhandelen blijkbaar. Ik weet in ieder geval dat Neymar dolgraag wilde terugkeren. Na het sluiten van de transfermarkt heb ik hem niet meer gesproken', gaat Messi verder.

Met Neymar in de rangen werd de Champions League één keer gewonnen in 2015, maar volgens Messi kan het ook wel lukken zonder hem: 'We hebben een geweldige ploeg die voor alle prijzen kan strijden dit seizoen, ook zonder Neymar. Maar hij is gewoon een spectaculaire speler en met hem zou de club weer een stap vooruit hebben gezet, op het gebied van imago en sponsors. We hebben als spelersgroep nooit om de terugkeer van Neymar gevraagd, maar hebben wel onze mening gegeven aan het bestuur', besluit de Argentijn.

Neymar speelt komend seizoen dus gewoon terug in de lichtstad bij Paris Saint-Germain. De Braziliaan maakte afgelopen weekend wel zijn comeback bij de Braziliaanse nationale ploeg tegen Colombia (2-2) en Peru (0-1 verlies). Club Brugge ontvangt PSG op 22 oktober in de Champions League.

