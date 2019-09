Messi, Ronaldo en Van Dijk kanshebbers op FIFA Speler van het Jaar

Nick Vandierendonck Medewerker Sportmagazine.be en Knack.be

De Wereldvoetbalbond FIFA heeft vandaag haar drie genomineerden bekendgemaakt voor de trofee van Speler van het Jaar, in het kader van The Best FIFA Football Awards. Uit het lijstje van tien, met Eden Hazard, blijven Lionel Messi (FC Barcelona), Cristiano Ronaldo (Juventus) en Virgil Van Dijk (Liverpool) over.

1 Keer gedeeld

Keer gedeeld













De winnaars van de UEFA-awards. Krijgt Van Dijk ook de FIFA-award? © BELGAIMAGE

De drie concurrenten vochten vorige week ook al om de trofee van UEFA Speler van het Jaar, de prijs voor de beste speler in Europa en de Champions League. Toen ging de eer naar Van Dijk, die de prijs als eerste verdediger ooit won. Bij de afvallers zitten naast Hazard ook de Nederlanders Matthijs de Ligt en Frenkie de Jong die hun glorieseizoen met Ajax dus niet bekroond zien met een podiumplaats bij de FIFA. Anders dan bij de UEFA, kan het publiek ook stemmen op de laatste drie overgeblevenen. Van Dijk verdiende z'n nominatie door een Champions League-zege en een bijhorende man van de match-award in de finale tegen Tottenham. Daarnaast werd hij tweede in de Premier League met Liverpool, op slechts één punt van Manchester City. Hij kreeg wel de Premier League Speler van het Jaar-award als troostprijs. Messi en Ronaldo kunnen pronken met een nationale titel, bij respectievelijk Barcelona en Juventus. Geen van beide clubs schopte het echter tot in de finale van een Europese beker, al won Juve wel ook de Coppa Italia. De persoonlijke cijfers van de eeuwige rivalen waren wederom uitmuntend. Messi werd topscorer (36) en gaf samen met Pablo Sarabia de meeste assists (13), Ronaldo kroonde zich Italiaanse MVP met 21 doelpunten en 8 assists. Hij won in juni de Nations League met Portugal. In de andere categorieën werd het lijstje van kanshebbers ook teruggebracht tot drie. Voor Trainer van het Jaar gaat het nog tussen Pep Guardiola (Manchester City), Jürgen Klopp (Liverpool) en Mauricio Pochettino (Tottenham). Alisson Becker (Liverpool), Ederson (Manchester City) en Marc-André ter Stegen (Barcelona) zijn de drie kanshebbers voor de trofee van Doelman van het Jaar. In de strijd om de Puskas Award, voor het mooiste doelpunt, bleven Messi, Juan Fernando Quintero en Daniel Zsori over. Bij de vrouwen gaat de strijd voor Beste Speelster nog tussen Lucy Bronze, Alex Morgan en Megan Rapinoe. De beste coach bij een vrouwenteam wordt Jill Ellis, Phil Neville of Sarina Wiegman en in de competitie voor Beste Doelvrouw blijven Christiane Endler, Hedvig Lindahl en Sari van Veenendaal over. Het publiek stemt online, journalisten en de aanvoerders en coaches van de nationale ploegen mogen ook hun stem uitbrengen. De winnaar wordt bekendgemaakt op een gala op 23 september in Milaan. De FIFA-awards staan sinds 2016 opnieuw los van de Ballon d'Or, de prestigieuze prijs die door het tijdschrift France Football wordt uitgereikt. Tussen 2010 en 2015 smolten beide prijzen samen tot één.