De Argentijn, wiens contract afloopt in juni 2021, was de onderhandelingen over een verlenging al begonnen, maar stelt die nu uit.

Het spel zit nu helemaal op de wagen bij FC Barcelona. Niet alleen in de bestuurskamer rommelt het, maar nu ook op het veld. Lionel Messi heeft er genoeg van. Volgens het Spaanse Cadena Ser is de Argentijnse nummer 10 de hele situatie beu, maar stoort het hem vooral dat men hem beslissingen toedicht die hij niet genomen heeft.

Messi heeft een contract bij Barça tot juni 2021 en zijn vader, die ook zijn makelaar is, was al begonnen met de onderhandelingen over een contractverlenging met voorzitter Josep Bartomeu. Nu zou dat stilgelegd zijn.

Spelletjes met Bartomeu

Messi is daarmee niet aan zijn proefstuk. Voor zijn vorige contractverlenging in 2017 speelde hij ook maandenlang een spelletje met Bartomeu. De voorzitter moest de supporters toen herhaaldelijk geruststellen dat de Argentijn wel zou tekenen, maar die stelde het moment van zijn handtekening een aantal keer uit.

In dat contract uit 2017 had Messi ook een clausule voorzien waardoor hij op het einde van het seizoen 2019/20 de club kon verlaten. In dat geval moest hij Barcelona van zijn beslissing op de hoogte brengen voor de maand mei. Messi liet niks weten. Geen communicatie is in dit geval ook communicatie, dus werd zijn contract automatisch verlengd met een jaar.

Bartomeu had de afgelopen weken al gesprekken aangeknoopt met vader Jorge Messi over de mogelijkheid van een nieuw contract. De insteek zou dezelfde zijn, want Messi liet weten dat hij niet gebonden wilde zijn. Het zou dus gaan om een 1+1-formule. Wat het loon betreft, zou er niet veel verschil zijn. Messi aanvaardde een bedrag dat in de lijn ligt van het huidige: rond de 60 miljoen euro.

Geduld raakt op

Maar de laatste weken ging alles de verkeerde kant op. Bovenop het oude dispuut tussen het bestuur en de spelers komen nu nog de problemen in de kleedkamer. De leiders van het team voelen zich niet lekker bij de manier waarop Quique Setién alles aanpakt.

De resultaten spreken ook niet in het voordeel van de coach: sinds de herstart van La Liga won Barça drie keer en speelde het drie keer gelijk. Het zag Real Madrid een voorsprong nemen van vier punten. Ter herinnering: toen Ernesto Valverde begin dit jaar ontslagen werd, stond FC Barcelona aan de leiding in de competitie.

'De laatste jaren hebben de resultaten de club gered', zei Gerard Piqué nog voor het 1-1-gelijkspel tegen Napoli in de 1/8 finales van de Champions League. En die resultaten komen er grotendeels dankzij Messi. Ook dit seizoen zit hij alweer aan hallucinante cijfers: 27 goals en 21 assists. Op zijn 33e blijft hij zijn ongelooflijke ritme aanhouden. Alleen zijn geduld raakt op...

