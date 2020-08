Lionel Messi heeft het bestuur van Barcelona laten weten dat hij de club na twintig jaar wil verlaten. Dat meldden dinsdag Spaanse en Argentijnse media en zou door verschillende bronnen bij de club bevestigd zijn.

Het bestuur van Barcelona kwam dinsdagavond alvast in spoedberaad bijeen. Verwacht werd dat voorzitter Josep Maria Bartomeu zijn ontslag zou geven, maar dat gebeurde (voorlopig) niet.

Met elkaar praten doen Messi en het bestuur al niet meer, al stuurde de Argentijnse sterspeler zijn club ook geen fax. Die verwarring ontstond omdat Messi gebruik maakte van burofax. Dat is een in Spanje gebruikelijke manier om officiële documenten in een e-mail met juridische waarde te versturen, een soort digitale aangetekende brief.

Messi wil een clausule in zijn contract gebruiken om gratis te vertrekken. Volgens de club is die clausule op 10 juni verlopen, maar omdat het seizoen wegens de coronacrisis langer duurde, zien de advocaten van Messi dat anders. Dat kan dus nog tot heel wat juridisch getouwtrek leiden. Als de gratis opstapclausule niet rechtsgeldig blijkt, bedraagt de opstapclausule in het contract van Messi, dat nog tot volgend jaar loopt, 700 miljoen euro. Al kan er natuurlijk ook gewoon over een transfersom onderhandeld worden.

Er zijn echter weinig clubs die financieel in staat zijn om Messi aan te trekken. Paris Saint-Germain, Inter Milaan en Manchester City lijken de enige drie voor wie het haalbaar is.

Ronald Koeman, kersvers trainer van Barcelona, zou Messi graag zien blijven. Maar de Nederlander vertelde - zeer tegen de zin van Messi - wel aan Luis Suarez dat hij beter andere oorden opzoekt. Naast Messi's goede vriend Suarez zouden ook Arturo Vidal, Ivan Rakitic en Samuel Umtiti moeten vertrekken.

Ook de fans hopen dat Messi blijft en zien liever Bartomeu opkrassen. Supporters verzamelden dinsdagavond voor Camp Nou en smeekten hun idool om bij de club te blijven. De groep van ruim honderd fans riep daarnaast om het vertrek van de voorzitter. Volgens sommige Spaanse media wil Messi ook gewoon bij Barcelona blijven en is het ontslag van Bartomeu het enige waar hij op aanstuurt. Dat hij korteling zal aftreden, werd alvast prompt ontkend door de voorzitter.

Het bestuur van Barcelona kwam dinsdagavond alvast in spoedberaad bijeen. Verwacht werd dat voorzitter Josep Maria Bartomeu zijn ontslag zou geven, maar dat gebeurde (voorlopig) niet.Met elkaar praten doen Messi en het bestuur al niet meer, al stuurde de Argentijnse sterspeler zijn club ook geen fax. Die verwarring ontstond omdat Messi gebruik maakte van burofax. Dat is een in Spanje gebruikelijke manier om officiële documenten in een e-mail met juridische waarde te versturen, een soort digitale aangetekende brief. Messi wil een clausule in zijn contract gebruiken om gratis te vertrekken. Volgens de club is die clausule op 10 juni verlopen, maar omdat het seizoen wegens de coronacrisis langer duurde, zien de advocaten van Messi dat anders. Dat kan dus nog tot heel wat juridisch getouwtrek leiden. Als de gratis opstapclausule niet rechtsgeldig blijkt, bedraagt de opstapclausule in het contract van Messi, dat nog tot volgend jaar loopt, 700 miljoen euro. Al kan er natuurlijk ook gewoon over een transfersom onderhandeld worden. Er zijn echter weinig clubs die financieel in staat zijn om Messi aan te trekken. Paris Saint-Germain, Inter Milaan en Manchester City lijken de enige drie voor wie het haalbaar is. Ronald Koeman, kersvers trainer van Barcelona, zou Messi graag zien blijven. Maar de Nederlander vertelde - zeer tegen de zin van Messi - wel aan Luis Suarez dat hij beter andere oorden opzoekt. Naast Messi's goede vriend Suarez zouden ook Arturo Vidal, Ivan Rakitic en Samuel Umtiti moeten vertrekken. Ook de fans hopen dat Messi blijft en zien liever Bartomeu opkrassen. Supporters verzamelden dinsdagavond voor Camp Nou en smeekten hun idool om bij de club te blijven. De groep van ruim honderd fans riep daarnaast om het vertrek van de voorzitter. Volgens sommige Spaanse media wil Messi ook gewoon bij Barcelona blijven en is het ontslag van Bartomeu het enige waar hij op aanstuurt. Dat hij korteling zal aftreden, werd alvast prompt ontkend door de voorzitter.