Lionel Messi heeft woensdag op zijn voorstelling als nieuwe speler bij Paris Saint-Germain zijn 'immense geluk' uitgesproken om de overstap te maken naar de Franse topclub.

Messi kreeg in het Parc des Princes een warm welkom. In de perszaal verdrongen de vele journalisten en fotografen elkaar om een glimp van de 34-jarige Argentijn op te vangen, die overkomt van FC Barcelona. 'Ik kijk ernaar uit mijn ploeggenoten te zien en deze nieuwe etappe te starten', stak Messi van wal. 'Het was lastig om Barcelona na al die tijd te verlaten. Maar ik droom ervan met PSG opnieuw de Champions League te winnen.'

Messi heeft bij PSG een contract voor twee jaar ondertekend, met een optie op nog een derde seizoen. De transfervrije Messi was op zoek naar een nieuwe club omdat Barcelona hem niet meer kon betalen. De voorbije maanden zag het er weliswaar naar uit dat Messi bij de Catalanen zou gaan bijtekenen, maar vrijdag werd duidelijk dat een nieuwe deal niet doorgaat. Volgens Barcelona kon het nieuwe contract niet worden 'geformaliseerd' op grond van de regelgeving van La Liga, de koepelorganisatie van het Spaanse profvoetbal. Barcelona gaat gebukt onder een enorme schuldenlast. Daardoor kon en mocht de club een nieuw lucratief contract voor Messi niet afsluiten.

Ondertussen slaat de Messi-gekte toe in Parijs. Honderden PSG-fans zagen Messi dinsdag landen op het vliegveld van de Franse hoofdstad, nadat hij zondag emotioneel afscheid had genomen van Barcelona. Enkele uren later werd bekend dat ook de medische keuring van de Argentijn geen problemen had opgeleverd.

