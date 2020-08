Waarom wil Messi weg, kan dat zomaar en waar gaat hij dan heen? Guillaume Gautier, die het Spaans voetbal volgt voor Sport/Voetbalmagazine, legt alles even uit.

Waarom wil hij vertrekken?

Guillaume Gautier: 'Na het vertrek van Neymar naar PSG in 2017 (voor 222 miljoen euro) had Barça overvloedige financiële middelen om een nieuwe sterke centrale as te bouwen rond Lionel Messi. Op zijn 30e begon de Argentijn toen aan de laatste cyclus in zijn carrière. Maar zijn club slaagde er niet in een kern uit te bouwen die even sterk was als ten tijde van MSN. Erger nog: ze hield geen rekening met de voorziene neergang van Luis Suárez, die enorm het spel van zijn team bepaalde sinds hij naar Catalonië kwam.

'Barcelona bleef prijzen pakken dankzij de uitzonderlijke statistieken van zijn nummer 10, maar reeg de ontgoochelingen in de Champions League aaneen. Messi haalde dat onlangs nog aan en zei dat de uitschakelingen in het Stadio Olimpico in Rome en op Anfield Road in Liverpool eigenlijk Barça-onwaardig waren. Nu hij op zijn 33e ziet dat de Catalanen niet in staat zijn om een ploeg van hoog niveau rond hem te bouwen, zou hij geneigd kunnen zijn ergens anders op titeljacht te gaan.'

Kan hij vertrekken zoals hij wil of gaan geïnteresseerde clubs toch geld op tafel moeten leggen?

Gautier: 'In zijn laatste contract, getekend in 2017, staat een clausule die bepaalt dat hij de club mag verlaten na het seizoen 2019/20. Daartoe moest hij de club verwittigen vóór 30 juni 2020, schrijft de Spaanse krant El País, maar dat heeft hij niet gedaan. Door niet te communiceren over de kwestie werd zijn contract automatisch met een jaar verlengd.

'In het officiële bericht aan zijn club verwijst de Argentijn naar verluidt naar de uitzonderlijke omstandigheden van het (pas afgelopen) voorbije seizoen, waardoor hij meer tijd had moeten krijgen. Zijn contract zou dus nietig zijn. Het is niet zeker dat het Catalaanse bestuur daar oren naar heeft, want zelfs op zijn 33e en één jaar voor het einde van zijn contract zou een transfer van Lionel Messi nog veel geld kunnen opbrengen.'

Waar gaat hij heen?

Gautier: 'Er zijn niet veel clubs die zich van de diensten van de Vlo kunnen verzekeren. Zijn naam circuleerde bij Inter, maar het lijkt moeilijk om een vergelijk te vinden tussen de absolute vrijheid van de Argentijn op het veld en rigide tactiek van Antonio Conte. Behalve naar PSG is het allicht kijken naar Engeland om een geloofwaardige optie te vinden. De meest romantische optie is alleszins Manchester City, waar Leo zijn lievelingscoach van 2008-2012 zou weerzien.'

