Tussen zijn aankomst in Parijs en zijn eerste wedstrijd in Reims op 29 augustus verstreken drie weken. Na het bekendmaken van zijn transfer, zijn persconferentie en zijn eerste trainingen zette Lionel Messi zijn leven op de rails in de Franse hoofdstad. Toch blijft hij vooral gefocust op het spel.

En zeggen dat het allemaal begon op Ibiza, waar de voetbalmiljonairs vakantie vierden. Er dook een foto op van Lionel Messi, samen met Angel Di María, Neymar, Marco Verratti en Leandro Paredes. Het bleek de eerste aflevering van dé soap van de zomer.

En zeggen dat het allemaal begon op Ibiza, waar de voetbalmiljonairs vakantie vierden. Er dook een foto op van Lionel Messi, samen met Angel Di María, Neymar, Marco Verratti en Leandro Paredes. Het bleek de eerste aflevering van dé soap van de zomer. 'Er zijn veel dingen gezegd over die foto', verklaart Messi op zijn eerste persconferentie in Parijs. 'We kwamen naar Ibiza en brachten de avond samen door. We zijn vrienden en ontmoetten elkaar in mijn huis. We maakten een foto, meer niet. Al lachend zeiden we: 'Kom je naar Parijs, dan kom je naar Parijs. We zullen wel zien.' Het was gewoon een foto van vrienden die samen op vakantie waren, meer niet.' Alhoewel. Wanneer Messi Barça verlaat, ligt PSG voor de hand: het project, het vijfsterrenteam, maar ook de vrienden bij wie het buiten het veld goed toeven is. PSG en zijn Zuid-Amerikaanse kolonie zijn een voor de hand liggende keuze. Het vertrek bij Barcelona valt de zesvoudige winnaar van de Ballon d'Or zwaar. Naar verluidt was de Argentijn bereid om een nieuw contract te ondertekenen met een salarisvermindering van meer dan vijftig procent, maar de verkoop van tien procent van de televisierechten van La Liga deed zijn contractverlenging uiteindelijk de das om. Een ingewikkelde kwestie, maar bij PSG malen ze er niet om. Messi verlengt niet in Catalonië en Leonardo, sportief directeur bij PSG, neemt onmiddellijk contact op met het entourage en de vader van de Argentijnse nummer 10. De onderhandelingen verlopen snel en eenvoudig, enkel over de portretrechten wordt er wat langer gesproken. De Messigekte kan beginnen. Neymar was een en al blingbling toen hij in de hoofdstad arriveerde. De Braziliaan vervulde zijn rol als nieuwe superster met verve en omringde zich met al zijn vrienden in een soort permanente feestsfeer. Niets van dat alles bij de nederige en rustige Lionel Messi, die trouw blijft aan zichzelf. Uiteraard wordt de Argentijn in Le Bourget begroet door duizenden uitzinnige Parijse fans, wanneer hij hen vanuit een raam op de luchthaven toezwaait. Ze volgen hem zelfs wanneer hij medische tests moet ondergaan in het Amerikaans Hospitaal in Neuilly-sur-Seine, het welgestelde kleine stadje in de Parijse rand waar verschillende spelers van PSG en de miljardairs van de Lichtstad wonen. Messi zal zijn achtervolgers echter kwijtspelen wanneer hij het ziekenhuis door een achterpoortje verlaat. De recente winnaar van de Copa América rondt zijn charmeoffensief af met een kleine duik in het publiek aan de rand van het Parc des Princes, waarbij hij zich omringd weet door zijn lijfwachten. Een optreden zonder toeters en bellen, dicht bij de PSG-supporters. Daags nadien, op 11 augustus, wordt de Vlo met veel pracht en praal gepresenteerd in het auditorium van het Parc des Princes. De perszaal is tot de nok gevuld, zijn vrouw en kinderen zitten op de eerste rij. Om het feest compleet te maken is er vlak bij het stadion een reuzenscherm geïnstalleerd voor de fans. Enkele fragmenten.Om 11.08 uur neemt PSG-voorzitter Nasser Al-Khelaïfi het woord: 'Ik ben erg blij en trots om Lionel Messi als PSG-speler te presenteren. Dit is een historische dag voor de club en de voetbalwereld. Leo is de enige speler die zes keer de Ballon d'Or won. Hij maakt het voetbal magisch. Het wordt een opwindende tijd voor al onze fans, en voor supporters over de hele wereld.' Vijf minuten later is het de beurt aan de meester zelf: 'Dank aan de president voor zijn complimenten. Iedereen weet hoe ik Barcelona heb verlaten. Het was erg moeilijk om te veranderen na zo'n lange tijd. Ik ben hier erg gelukkig. Ik voel veel enthousiasme. Ik wil beginnen te trainen, om bij mijn nieuwe teamgenoten te zijn. De transfer is erg snel gegaan.' Geen buitenissige dingen, goede communicatie zonder meer. Voor de media is Messi nooit 's werelds meest opwindende klant geweest. Het hoogtepunt van de persconferentie volgt pas wanneer het over dat andere hete hangijzer van de zomermercato gaat. Messi zet zijn koptelefoon zorgvuldig op zijn hoofd om goed naar de vertaling van de woorden van de Parijse voorzitter te luisteren. Om 11.22 uur spreekt Al-Khelaïfi over de toekomst van Kylian Mbappé: 'Kylian is erg competitief en wil altijd winnen. Het is moeilijk om een team te vinden dat zo competitief is als dit PSG. Hij heeft geen excuus.' De wereldbekerwinnaar van 2018 had zijn voornemen om in Parijs te blijven gekoppeld aan de aanwinsten die in de zomer werden gedaan. Gianluigi Donnarumma, Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi, Sergio Ramos en Messi: de Fransman heeft inderdaad geen enkel excuus. Stel je een MNM voor, een Messi-Neymar-Mbappé-aanval, of zelfs een magisch vierkant met Di María. Lionel Messi geeft op de persconferentie in ieder geval aan dat hij graag aan de zijde van de kleine prins van het Franse voetbal wil spelen. Meer nog dan zijn woorden verraadt zijn lichaamstaal veel. Messi kon sinds 2015 de Champions League niet meer winnen en heeft de Fransman nodig om hem opnieuw naar dat niveau te brengen. Aan het einde van Messi's eerste vlekkeloze optreden zal een andere Argentijn van zich doen spreken. Omar Da Fonseca, oud-speler van PSG in de jaren 80 en nu een steradviseur voor het Spaanse voetbal bij BeIn Sports, laat zijn vreugde de vrije loop en roept 'Messi! Messi!' wanneer de persconferentie op haar einde loopt. De meeste aanwezigen kijken geamuseerd toe, maar sommigen ergeren zich. Vincent Duluc, journalist bij L'Équipe, reageert op zijn Twitteraccount: 'Ik blijf erbij dat dit niet de plaats was en dat dit vertoon uiteraard geen journalistieke houding is. Ik ben misschien een droogkloot, maar ik betreur dat journalisten van over de hele wereld denken dat Franse journalisten supporters zijn.' Maar aan wie zal Messi een van zijn eerste interviews geven? Aan zijn landgenoot Da Fonseca. Bij PSG is aan alles gedacht, en niet alleen op het gebied van communicatie. Wie het eerste interview krijgt, welk verhaal er zal verteld worden over de komst van Messi... Alle geledingen staan 24 uur per dag paraat om de historische transfer in goede banen te leiden. Het shirt van Messi is in geen tijd uitverkocht. De Argentijn speelt trouwens met het nummer 30, zijn eerste nummer bij Barcelona. Neymar had hem nochtans het nummer 10 aangeboden. Wanneer hij 's anderendaags op het veld staat voor zijn eerste training, toont Lionel Messi nog maar eens zijn eenvoud door zelfs toegankelijk te zijn voor de jongste leden van het trainingscentrum. Messi is vooral bevriend met zijn landgenoten Di María en Paredes, maar probeert de voornamen van al zijn teamgenoten te onthouden om zijn plaats in het team in te nemen. Intussen broeit er echter iets in de club. Op de sociale media van Mbappé blijft het oorverdovend stil. De Fransman stuurt geen enkele boodschap uit om Messi te verwelkomen en dat valt zeer slecht. Is hij in zijn hoofd al vertrokken naar Real Madrid? Uiteindelijk tweet de Fransman een weinig opwindend 'Welkom in Parijs, Léo.' Op 14 augustus, vlak voor de wedstrijd tegen Strasbourg, wordt Messi samen met de andere nieuwe aanwinsten van de club voorgesteld in een bomvol Parc des Princes. De Argentijn krijgt van de supporters en de speaker een onthaal dat op gelijke hoogte staat met de hoop die in hem gesteld wordt. 'Beste fans, we hebben hier een wereldwijd icoon, een van de grootste spelers in de geschiedenis van het voetbal, die ons de eer gunt om in het Parijse shirt te spelen. Zesvoudig winnaar van de Ballon d'Or, ik ga niet alle prestaties opnoemen. Luister, Parc des Princes, de nieuwe nummer 30 van Paris Saint-Germain, Leooooo Messsiiii!' De Vlo maakt zijn entree op de tonen van 'Sirius' van de Britse rockgroep Alan Parsons Project, vooral bekend als de intro van de Chicago Bulls tijdens het Jordan-tijdperk. Messi kijkt naar de wedstrijd aan de zijde van Neymar en Angel Di María. PSG wint met 4-2 dankzij Mbappé, toch een statement nu Parijs de komst van Messi viert. De Argentijn is fysiek nog niet klaar en staat ook tijdens de trip naar Brest nog niet op het wedstrijdformulier. Zijn grote intrede vindt plaats op de vierde speeldag, tijdens de wedstrijd op Reims. Messi, die sinds de Copa Américafinale van 11 juli niet meer heeft gespeeld, komt in de 66e minuut op het veld. Het enthousiasme spat van de tribunes in de champagnestad. Messi speelt dertig minuten, in aanwezigheid van zijn manager en zijn vader. Mauricio Pochettino heeft een paar woorden met hem gewisseld voor hij naar de eerste passen van Leo kijkt, in rood en een iets donkerder blauw dan bij Barça. Messi vervangt Neymar, die Barcelona in 2017 verliet om 's werelds nummer één te worden en vier jaar later weer zijn luitenant wordt. De Braziliaan heeft er alles aan gedaan om Messi te laten tekenen voor PSG, en in Reims doet Messi waar hij goed in is: balaanname, versnellingen, een ontluikende samenwerking met Mbappé en aflossingen met Verratti. In cijfers: 26 ballen gespeeld, vijf duels uitgevochten, drie overtredingen uitgelokt, één tackle uitgevoerd, één bal gerecupereerd, 21 passes gegeven (waarvan 11 op de helft van de tegenpartij) en een slaagpercentage van 95 procent. Na de match neemt Predrag Rajkovic, de Servische doelman van Stade de Reims, met zijn mobiele telefoon een foto van zijn zoontje in de armen van Messi. De foto verschijnt even later op het Instagramaccount van zijn vrouw, met de woorden: 'Lionel Messi, dank je wel!' De komst van Messi is meer dan alleen voetbal: het is een attractie en een magische publiciteitsstunt voor Qatar en Doha, en dat allemaal op één jaar voor het WK voetbal van 2022. Na de introducties en de voorrondes is het voor Messi tijd om zich te concentreren op het veld, de enige graadmeter voor de Parijse fans om hem voor eeuwig in hun armen te sluiten. Messi zou hen een eerste Champions Leaguetitel kunnen bezorgen en geschiedenis schrijven, maar voor de finale op 28 mei in Sint-Petersburg wacht een eerste confrontatie in Brugge, met daarna matchen tegen Manchester City en Leipzig en een thuiswedstrijd in de Ligue 1 tegen Lyon op 19 september. Half augustus keert Messi met zijn gezin terug naar Barcelona om er enkele uren in zijn Catalaanse residentie door te brengen, kennelijk om zijn kinderen een plezier te doen. De Argentijn lijkt tevreden in Parijs. Zijn oudste twee zonen hebben al getekend voor de jeugdteams van PSG en Messi lijkt zich vrij snel te settelen in zijn nieuwe omgeving, zowel op als naast het veld. Volgens onze informatie verblijft hij in de presidentiële suite van het prestigieuze Royal Monceau, een vijfsterrenhotel in de buurt van de Champs-Elysées, dat in 2010 gekocht is door ... Qatar. Sinds 2016 is het eigendom van de groep AccorHotels, waarvan Qatar aandeelhouder is. In het Royal Monceau is alles bekend over het leven achter de schermen van PSG, van een voormalige bestuurder die iets te dol was op de fles tot een huidige speler in het elftal met een al te actief nachtleven. Voor Messi doet het er allemaal niet toe. Hij is meer een huismus zoals Di María, die aan de vooravond van het grote debuut van zijn leider gefotografeerd werd in een speeltuin in Neuilly. Zal Leo het hele seizoen naast Mbappé spelen? Ja, tot groot genoegen van de Parijzenaars. Volgens onze bronnen heeft de familie Mbappé het nog nooit zo goed gehad in Parijs, gezien ze pas een huis gekocht hebben in Neuilly- sur-Seine voor een buitensporig hoog bedrag. Toen hij in 2011 in Parijs arriveerde, kondigde voorzitter Nasser aan dat hij 'op zoek was naar de nieuwe Messi'. Dat lijkt niet meer nodig, want de originele versie tekende tot 2023, met een optie op een extra jaar die kan gelicht worden als alle partijen akkoord gaan. Op zijn 34e is de spelmaker nog lang niet uitgevoetbald. Vorig seizoen scoorde hij 38 goals en gaf hij 14 assists. Mbappé, Neymar, Di María, Mauro Icardi, Wijnaldum, Verratti, Marquinhos, Ramos, Hakimi, Keylor Navas, Donnarumma: wanneer deze jongens geleid worden door een van de grootste spelers uit de geschiedenis van het voetbal, lijkt de Champions Leaguetitel een haalbare kaart. Toch is het aan Pochettino om een balans te vinden, want de combinatie van individuen, hoe sterk ook, was in het moderne voetbal nog nooit een garantie op succes. Dat bewees Italië afgelopen zomer nog op het EK.