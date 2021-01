Mesut Özil heeft zondag op de Turkse tv-zender NTV bevestigd dat hij met onmiddellijke ingang Arsenal verlaat voor Fenerbahçe. De Duitse middenvelder gaf aan 'heel gelukkig te zijn' en 'alles te willen geven voor zijn nieuwe ploeg'. Özil kwam dit seizoen bij Arsenal geen enkele keer meer in actie. Hij neemt zondagavond het vliegtuig naar Istanboel.

'Ik ben heel gelukkig', zei Özil in een telefonisch interview op de Turkse tv. 'Ik kijk er naar uit het shirt van Fenerbahçe te dragen. Ik zal de club met fierheid vertegenwoordigen en alles geven.'

De 32-jarige Özil speelde geen minuut meer sinds de coronabreak begin maart inging. Arsenal nam hem dit seizoen niet op in zijn Premier League-selectie. Desondanks streek Özil in Londen nog steeds een geschat jaarlijks salaris van zo'n twintig miljoen euro (380.000 euro/week) op.

Arsenal nam Özil in de zomer van 2013 over van Real Madrid. Hij speelde in totaal 254 wedstrijden voor de Gunners, waarin hij 44 keer scoorde en 77 assists gaf.

