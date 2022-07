Middenvelder Mesut Özil heeft een contract voor een jaar ondertekend bij Basaksehir. Dat meldt de Turkse club uit Istanboel, met ook Nacer Chadli in de rangen, donderdag.

"Ik ben heel erg blij", zei Özil bij de handtekeningceremonie. De voorzitter van Basaksehir, Göksel Gümüsdag, gaf nog mee dat zijn club een contract van twee jaar had aangeboden maar dat de middenvelder gekozen had voor een contract van een jaar met optie op een tweede seizoen.

De aankondiging komt een dag na het vertrek van Özil bij Fenerbahçe na een periode van moeilijkheden tussen de twee partijen. Eind maart werd de Turkse Duitser er reeds voor onbepaalde duur uit de kern gezet, sindsdien kwam hij er niet meer in actie, ondanks een nog lopende overeenkomst tot 2024.

De middenvelder met Turkse roots werd begin vorig jaar als een held onthaald in Istanboel, nadat hij transfervrij was overgekomen van Arsenal. De Londenaars waren toen maar wat blij van zijn loodzware contract af te zijn.

Aan de Bosporus kon de wereldkampioen van 2014 echter niet verhullen dat zijn carrière al een tijdje in het slop zit. Al snel stak er kritiek op en Fenerbahçe-voorzitter Ali Koc liet vorig jaar al verstaan dat "Özil zich beter wat meer op het voetbal zou concentreren". Ook de relatie met coach Ismail Kartal zou bijzonder stroef geweest zijn.

"Ik ben heel erg blij", zei Özil bij de handtekeningceremonie. De voorzitter van Basaksehir, Göksel Gümüsdag, gaf nog mee dat zijn club een contract van twee jaar had aangeboden maar dat de middenvelder gekozen had voor een contract van een jaar met optie op een tweede seizoen. De aankondiging komt een dag na het vertrek van Özil bij Fenerbahçe na een periode van moeilijkheden tussen de twee partijen. Eind maart werd de Turkse Duitser er reeds voor onbepaalde duur uit de kern gezet, sindsdien kwam hij er niet meer in actie, ondanks een nog lopende overeenkomst tot 2024. De middenvelder met Turkse roots werd begin vorig jaar als een held onthaald in Istanboel, nadat hij transfervrij was overgekomen van Arsenal. De Londenaars waren toen maar wat blij van zijn loodzware contract af te zijn. Aan de Bosporus kon de wereldkampioen van 2014 echter niet verhullen dat zijn carrière al een tijdje in het slop zit. Al snel stak er kritiek op en Fenerbahçe-voorzitter Ali Koc liet vorig jaar al verstaan dat "Özil zich beter wat meer op het voetbal zou concentreren". Ook de relatie met coach Ismail Kartal zou bijzonder stroef geweest zijn.