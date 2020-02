Wat vinden de Vlaamse supporters van Manchester United en denken zij dat Club Brugge een kans maakt? Sport/Voetbalmagazine stak zijn licht op bij Hein Coppens, voorzitter van de Flanders Mancunians.

'Ieder week proberen we te gaan', begint Hein Coppens. 'De match op Chelsea van maandag was wedstrijd nummer 31 dit seizoen.' De slechte resultaten doen hem dus eigenlijk niet zoveel. 'Het is echte liefde en passie voor de club, want we gaan al 35 jaar naar zo veel mogelijk wedstrijden kijken. Het hotel voor de Europa Leaguefinale in Gdánsk in Polen is trouwens al geboekt, dus daar zullen we ook bij zijn.'

Gaat Manchester United vanavond dan eenvoudig winnen van Club?

Hein Coppens: 'We spelen zeer onregelmatig. Maandag tegen Chelsea was het zeer goed en wonnen we met 0-2, maar het is meestal afwachten wat ze gaan doen. Ik heb er geen schrik voor, maar de job zal in Old Trafford moeten worden geklaard, want we zullen in Brugge zeker een doelpunt binnen krijgen. Club speelt wel heel stabiel en zal met de vingers in de neus kampioen spelen in België. Het zal vanavond dus zeer moeilijk worden.'

Hoe beleeft de supportersvereniging de malaise van de laatste jaren?

Hein Coppens: 'Om het nu als een malaise te benoemen, vind ik wat sterk verwoord, maar we wachten inderdaad al te lang op een titel. Aan de andere kant zijn we wel 26 jaar enorm verwend geweest met Sir Alex Ferguson. We wisten ook wel dat de jaren nadien wat minder gingen zijn.'

'Daarna zijn er een aantal figuren gepasseerd die de status van de club en de moeilijke karakters in de kleedkamer niet aankonden. Ze gooiden het ook telkens over een andere boeg, wat hun recht is, maar succesvol was het zelden. Met Louis van Gaal en José Mourinho hebben we wel een paar prijzen gewonnen, maar de FA Cup en de Europa League zijn niet de grootste trofeeën. Hoe frustrerend het ook allemaal is, we blijven toch iedere week gaan en de longen uit ons lijf zingen. De passie en de liefde gaan nooit weg.'

Is Solskjaer de juiste man om dit Manchester United te leiden?

Hein Coppens: 'Hij is een icoon binnen de club. Dankzij hem hebben we nu al enkele matchen op spectaculaire manier toch nog weten te winnen, maar we hadden wel verwacht dat hij met de nieuwe spelers een verandering kon teweeg brengen. Dat hij ons terug naar de prijzen ging helpen. Onze fanclub heeft dus wel wat twijfels of hij dé man voor de job is. Het vertrouwen is er nog, maar of dat gaat blijven duren, hangt af van dit seizoen. Als we geen Champions League halen of eruit liggen in de Europa League, kan het snel gedaan zijn.'

Wie zijn de momenteel de beste spelers bij de Reds?

Hein Coppens: 'De verdediging is best goed, maar niet geweldig. De beste spelers moeten we voorin zoeken met de nieuwe Bruno Fernandes op het middenveld en Anthony Martial en Daniel James op de flanken. Die driehoek gaat het moeten doen. Ik denk niet dat we centraal het verschil gaan kunnen maken, maar met die snelle jongens op de flanken gaan we Club pijn kunnen doen.'

Wat verachten jullie nog van het seizoen van Manchester United?

Hein Coppens: 'We moeten sowieso bij de eerste vier eindigen om Champions League te halen. Momenteel zijn het drie punten verschil met Chelsea en die spelen ook heel onregelmatig, dus dat is mogelijk. Neem daar ook nog de problemen in de blauwe kant van de stad bij en dan kunnen we misschien wel in hun plaats naar het kampioenenbal gaan. Nu goed, als we vierde worden en die Europa League winnen, is het seizoen helemaal geslaagd.'

