Ook zonder de geblesseerde doelpuntenmachine Robert Lewandowski is PSG best op zijn hoede voor de Beierse grootmacht.

Je moet er even van duizelen, als je wordt geconfronteerd met volgende vaststellingen. Thomas Müller (31), die in 2008 al debuteerde voor Bayern München waar hij zijn opleiding genoot, en Robert Lewandowski (32), tijdens de zomer van 2014 transfervrij overgekomen van Borussia Dortmund, waren dit seizoen qua offensieve efficiëntie al goed voor de helft van de goals als je de wedstrijden in de Champions League en de Bundesliga samentelt. Met dat percentage doen ze het beter dan de vorige seizoenen (42,7 procent in 2019/20; 34,6 in 2018/19; 38,1 in 2017/18 en 39,7 in 2016/17), maar ook minder goed dan het laatste jaar onder succescoach Pep Guardiola (60,9 procent in 2015/16). Het vormt vooral het bewijs dat beiden de meest gezochte, handigste en efficiëntste spelers zijn in de laatste dertig meter.Daarom is het ook niet zo verwonderlijk waarom de Bundesliga al lange tijd wordt gedomineerd door Bayern München. Sinds 2013 boekte het voormalige FC Hollywood (een verwijzing naar de verzameling voetbalvedetten) al acht opeenvolgende Bundesligakampioenschappen. De rol van voornaamste titelconcurrent dit seizoen werd vertolkt door RB Leipzig, maar door de 0-1-nederlaag afgelopen weekend bedraagt de kloof tussen beide teams na 27 (van de 34) speeldagen ondertussen al zeven punten. Het lijkt weinig waarschijnlijk dat het sterrengezelschap van trainer Hansi Flick (56) deze voorsprong nog uit handen zal geven.De voormalige assistent-bondscoach en gewezen rechterhand van Niko Kovac, die sinds hij begin november 2019 overnam in 77 duels gemiddeld 2,61 (op 3 punten) haalt, weet echter al een tijdje dat hij naast de karrenvracht goals van Lewandowski vooral nood heeft aan een beslissende trio. In eerste instantie allrounder Joshua Kimmich. De Duitse international werd door Flick van de rechtsachterpositie naar het middenveld verplaatst, waar hij als controleur zijn balvastheid en gemeten lange passen maximaal kan uitspelen. Daar kwam hij aan de zijde van Leon Goretzka, die de kwaliteiten van loopwonder, krachtpatser en infiltreur perfect combineert. En dan heb je nog schaduwspits Müller, die vaak uitwijkt naar de rechterflank en dan met zijn gepatenteerde loopacties naar binnen toe voor veel verwarring zorgt. Bovendien geldt Müller als dé passeur, want in de Europese topcompetities doet niemand momenteel beter dan zijn 18 assists in de Bundesliga.Wanneer Goretzka, Kimmich én Müller dit seizoen voor Bayern München aan de aftrap verschijnen, dan is de grootmacht uit Beieren nagenoeg onverslaanbaar. Dit wordt ondersteund door het bestaande cijfermateriaal. In alle competities (CL, Bundesliga, DFB-Pokal) leed het team amper negen keer puntenverlies, waarbij in amper één van die duels de drie fysiek sterke middenvelders vanaf het begin meededen. Elk van de andere dertien partijen met het trio in de basiself won Bayern München.Met ook nog een herstelde verdediging (Pavard-Süle-Alaba-Davies of Hernández) zijn de Duitsers ook zonder hun geblesseerde scoremachine Lewandowski nog een solide topploeg. PSG en Mauricio Pochettino zijn dus maar best op hun hoede via deze waarschuwing.