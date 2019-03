Met komst Stefano Okaka kleurt Udinese weer een beetje meer paars-wit

De Italiaanse eersteklasser Udinese, nog altijd in degradatiegevaar, kleurt naast zwart-wit ook een beetje paars-wit, met in de verdediging Bram Nuytinck, in de spits Lukasz Teodorczyk en sinds kort ook Stefano Okaka (29), die twee en een half jaar geleden in Brussel naar de uitgang geduwd werd nadat hij in 2015/16 vijftien goals maakte in 37 wedstrijden.

