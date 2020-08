Jan Vertonghen komt bij Benfica in een ambitieus project terecht met een club die opnieuw de beste Portugese club en een Europese grootmacht wil worden.

Benfica is Portugees recordkampioen, heeft het meeste aantal Portugese bekers en ligabekers en heeft ook nog eens 2 Europa Cup I-bekers op de kast staan. Jan Vertonghen gaat niet zomaar geld verdienen in China, maar vertrekt naar een Europese subtopper die de prijzen aaneen rijgt in eigen land en Europees nog eens wil meedoen voor de prijzen. Eindelijk zal de Rode Duivel nog eens een trofee op zijn kast kunnen zetten, want voorlopig staan daar nog maar twee Nederlandse kampioensschalen en bekers.

Zon, zee en een uitdaging

Vertonghen heeft in de Portugese hoofdstad ook alles wat hij wil: zon, zee, een nieuwe mooie stad na Londen en Amsterdam, een nieuwe taal, maar natuurlijk ook een sportief uitdaging. De recordinternational stapt bij de Adelaars namelijk in een ambitieus project. Benfica geldt als de grootste ploeg van Portugal en won de laatste tien jaar maar liefst 5 landstitels, maar heeft het de laatste jaren moeilijk om de competitie te domineren met Porto dat 2 van de laatste 3 seizoenen kampioen werd. Bovendien won Porto vorig seizoen zowel de titel als de beker.

En ook Europees draait het niet meer zo goed voor de rood-witten. In 2014 werd nog wel de finale van de Europa League behaald (die verloren werd van Sevilla), in 2016 behaalde het de kwartfinale en een jaar later de tweede ronde van de Champions League, maar sindsdien raakte het zelfs niet meer door de groepsfase van het kampioenenbal. Bovendien zijn die twee Europese bekers die ze al gewonnen hadden ook al 60 jaar oud (van 1961 en 1962).

Terug naar vroeger

Tel daar ook nog eens bij dat voorzitter Luis Filipe Vieira voor een herverkiezingscampagne staat, dan weet je dat de voorzitter het over een andere boeg wil gooien. De komst van coach Jorge Jesus (al de vierde coach in 2 jaar tijd) was het begin. De Portugees begint deze zomer aan zijn tweede passage bij Benfica, nadat hij de club tussen 2009 en 2015 naar drie titels en twee Europa Leaguefinales leidde. Jesus weet dus wat het is om zowel nationaal als internationaal te scoren en Vieira wilde hem dus maar al te graag terug.

Waar Jesus echter niet zo goed in is, is de doorstroming van eigen jeugd en net daar wil Benfica ook terug werk van maken. 'Als we willen meedoen in Europa, zal dat met jongens uit de eigen jeugd moeten gebeuren', zei Vieira daar eerder al over. Of dat ook zal lukken met Jesus is nog maar de vraag. De Portugees weet natuurlijk maar al te goed dat je ook ervaren spelers nodig hebt om ver te raken in Europa. Daarom werd er uitgekeken naar enkele opportuniteiten.

Atypische vedetten

Enter Jan Vertonghen en... Edinson Cavani, twee voetballers met tonnen Europese wedstrijden op de teller bij de beste ploegen van Europa. En, vooral, gratis, want beide spelers verlengden hun contract bij respectievelijk Tottenham en PSG niet. Dat Benfica net twee 33-jarigen gaat halen, is atypisch voor de club. De laatste jaren was 28 jaar zowat de grens, maar het toont des te meer de ambitie van de club aan om eindelijk die volgende grote stap in Europa te zetten.

Ook Cavani staat bovenaan de verlanglijst van de Adelaars © GETTY

Voor Benfica is Vertonghen een opportuniteit die ze niet konden laten liggen, want de Portugezen zochten al langer naar een centrale verdediger. Momenteel heeft het eigenlijk enkel Jardel, een verdediger op leeftijd (34) die ook niet meer zo goed is en zijn laatste contractjaar ingaat, en Ruben Dias, het grote Portugese talent dat deze zomer nog zou kunnen vertrekken. Bovendien kan Vertonghen ook op de linkerflank uit de voeten. Daar staat nu nog Alex Grimaldo, maar de 24-jarige Portugees is gewild door heel Europa en zou naar Napoli vertrekken. Met enkel nog Nuno Tavares (20) op die plaats, is de selectie daar ook niet al te breed.

Met grotere ambities komen natuurlijk ook hogere lonen en met Vertonghen en Cavani kunnen die wel eens naar ongekende hoogtes gaan voor de Portugezen. Momenteel is de Griekse middenvelder Andreas Samaris er de grootverdiener met 3,5 miljoen euro per jaar. Vertonghen lijkt daar alleszins al over te zullen gaan, want bij Tottenham verdiende hij al 6 miljoen euro. Al melden sommige media wel dat Vertonghen 'slechts' 2,5 miljoen per jaar zou verdienen. Dat Cavani nog meer zal verdienen, staat haast vast, want de Uruguayaanse topspits komt van maar liefst 15 miljoen euro per jaar bij PSG.

Twee nieuwe vedetten zullen een nieuwe wind laten waaien doorheen de club, maar zo'n salarissen betalen aan 33-jarigen is wel een grote gok van voorzitter Vieira en zeker tijdens coronatijden.

