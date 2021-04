De strijd om de titel was nog nooit zo spannend als dit jaar. Met nog vijf matchen te gaan kunnen nog vier clubs kampioen spelen in de Ligue 1. Lille, PSG, Monaco en Lyon staan bijna naast elkaar aan kop. Analyse van de vier overgebleven concurrenten.

Door Raphaël DebyMisschien eerst nog even de stand meegeven. Na 33 speeldagen staat Lille aan kop, maar de Rijselaars worden op de voet gevolg door PSG, dat meer wedstrijden wist te winnen maar er ook meer verloor. Daaronder staat Monaco op slechts twee punten van de Noord-Fransen en Lyon moet nog drie eenheden goedmaken op Jonathan David en co.Sinds het twee jaar geleden terug naar de top steeg, is Lille misschien wel de meest regelmatige ploeg van dit seizoen en staan zo aan kop van het klassement. Als leider in de Ligue 1 heeft het de beste verdediging, maar lijkt steeds minder favoriet om de titel binnen te halen. Jonathan David en co moesten namelijk de laatste speeldag steeds wat terrein toegeven aan de concurrentie. Desondanks hebben de mannen van Christophe Galtier als enige ploeg hun lot in eigen handen. Het is nu aan hen om daarvan gebruik te maken als ze hun eerste titel in tien jaar willen vieren.De kalender: Lyon (U), Nice (T), Lens (U), Saint-Etienne (T), Angers (U)Het programma van Lille is op papier niet eenvoudig. In de heenwedstrijden wist het namelijk nog maar zes punten te pakken in de vijf duels tegen die ploegen. Als dat hen opnieuw overkomt, kunnen ze wel fluiten naar een nieuw kampioenschap en misschien ook wel naar de Champions League. Gelukkig voor de club hebben Nice, Angers en Saint-Etienne niets meer om voor te strijden dit seizoen. Een mooie gelegenheid dus voor de leider in het klassement. En ook buitenshuis spelen, mag geen opdracht zijn voor Lille, want het pakte al meer punten op verplaatsing dan in het eigen stadion dit seizoen.De X-factor: Jonathan DavidNa een enkelblessure is de Canadese ex-speler van KAA Gent bezig aan zijn terugkeer in de ploeg om zo zijn ploeggenoten te helpen tegen Lyon dit weekend. Als beste schutter van Les Dogues dit seizoen, toonde David al dat hij er staat op de grote afspraken. Zo liet hij ook nog zien tijdens de 0-1-zege tegen PSG, waarin hij het enige doelpunt maakte. In de laatste fase kan de vorm van David - goed voor 8 doelpunten in de laatste 13 wedstrijden - het verschil maken.PSG is zonder twijfel de meest inconsistente ploeg van het viertal. De ploeg uit de hoofdstad kon winnen van Lyon na een pijnlijke nederlaag tegen Nantes om daarna opnieuw ten onder te gaan tegen Lille. Dit seizoen lijkt het alles of niets te zijn voor de troepen van Mauricio Pochettino. Zo speelde PSG in 2021 nog maar één keer gelijk terwijl het wel al vier keer verloor. Vorig weekend nog moest het tot de allerlaatste minuut wachten vooraleer het winnende doelpunt werd gemaakt tegen Saint-Etienne.Op 100% moet deze ploeg de titel zonder moeite kunnen veroveren, maar het kan wel wat nonchalant worden door de dubbele confrontatie in de halve finales van de Champions League tegen Manchester City.De kalender: Metz (U), Lens (T), Rennes (U), Reims (T), Brest (U)PSG heeft misschien wel het makkelijkste programma van de vier overgebleven titelkandidaten. Het treft geen enkele directe concurrent en speelt nog tegen drie ploegen zonder inzet dit seizoen. Al zullen de Parijzenaars wel op hun hoede moeten zijn voor Lens en Rennes, die nog strijden voor een vijfde plaats en dus voor een Europees ticket. Behalve Lens, heeft PSG ook al van de andere vier clubs gewonnen dit seizoen.De X-factor: Kylian MbappéDe jonge Fransman is topschutter in de Ligue 1 met twintig treffers en is daarmee essentieel voor zijn team. Vorig weekend scoorde hij nog twee keer tegen Saint-Etienne en gaat nu op zoek naar zijn vijfde opeenvolgende titel in Frankrijk. Daarbij zal hij geen cadeaus uitdelen.Erg lang stonden de Monegasken geparkeerd op de vierde plaats, maar ze komen van nog verder. Na 15 speeldagen stond Monaco pas achtste, op negen punten van de leider. Maar in 2021 veranderde alles. In het nieuwe kalenderjaar behaalde de club uit het prinsendom de meeste punten (41, tegenover 34 voor PSG, 33 voor Lille en 34 voor Lyon).De kalender: Angers (U), Lyon (T), Reims (U), Rennes (T), Lens (U)Met het zicht op drie lastige wedstrijden moet Monaco moet gebruik maken van de wedstrijden tegen Angers en Reims om het maximum van de punten te pakken. Lyon is namelijk een directe concurrent en Rennes en Lens vechten nog voor Europees voetbal. Van de vier titelkandidaten pakte Monaco de minste punten in de heenronde tegen zijn komende concurrent: slechts vier.De X-factor: Niko KovacNa twee moeilijke seizoenen staat Monaco terug op de voorgrond. Die comeback draagt de stempel van één persoon: Niko Kovac. De Kroaat kwam deze zomer aan en nam dan even zijn tijd om alles naar zijn hand te zetten. Hij is vertrouwd met de ploeg en zijn aanvallende spel, maar liet nog niet in zijn kaarten zien en sprak al zeker niet over een mogelijk titel. Voor hem was de vierde plaats de opdracht. Maar nadat hij die positie wel lijkt binnen te halen, droomt de Kroatische coach van meer: zijn ploeg aan kop van Frankrijk brengen, daar waar niemand het aanvankelijk had verwacht te zien staan.In het midden van het seizoen was Lyon nog de koploper maar dan volgden enkele moeilijke weken waarna het zich opnieuw bovenaan wist te manifesteren. Met slechts vier overwinningen in de laatste negen wedstrijden heeft Lyon echter zijn lot niet meer in eigen handen en staat nu met de rug tegen de muur. Om nog kans te maken op de titel, kunnen Les Gones zich geen misstappen meer permitteren. Één foutje en de droom kan over zijn.De kalender: Lille (T), Monaco (U), Lorient (T), Nîmes (U), Nice (T)Het programma van Lyon is zonder meer het moeilijkste van alle vier. Twee matchen tegen een directe concurrent twee tegen ploegen die vechten tegen degradatie en eentje tegen Nice. In de heenronde verzamelde Lyon nog negen punten tegen deze teams, een rapport dat nu onvoldoende zal zijn voor het kampioenschap.De X-factor: Memphis DepayAls topschutter en beste assistgever van Lyon in de Ligue 1, is de Nederlandse spits van onschatbare waarde voor zijn ploeg. In de laatste twee wedstrijden maakte Depay vier van de vijf doelpunten waardoor Lyon voor het eerst twee matchen op rij wist te winnen sinds februari. In de huidige omstandigheden heeft Lyon meer dan ooit zijn goudhaantje nodig om zicht te behouden op de titel.