Nadat Thomas Meunier eerder al liet weten zijn contract bij PSG niet te verlengen, heeft Borussia Dortmund donderdag de komst van de Rode Duivel bekendgemaakt. De rechtsachter tekent voor vier seizoenen.

'Borussia Dortmund speelt precies het soort voetbal dat ik wil spelen: spannend, puur en natuurlijk', zegt Meunier op de website van zijn nieuwe werkgever. 'Borussia staat bekend om zijn enthousiaste fans. De sfeer tijdens de wedstrijd die ik hier met PSG in de Champions League speelde, heeft mijn beslissing echt beïnvloed. Ik ben ambitieus en zou net als bij Brugge en Parijs titels willen pakken.'

'Meunier is een speler die zijn kwaliteiten op het hoogste niveau in de Champions League en in het nationale team gedurende een lange periode heeft bewezen en zal met al zijn ervaring een echte meerwaarde betekenen', meent sportdirecteur Michael Zorc, die woensdag zelf voor twee jaar bijtekende.

De tranfervrije rechtsachter genoot de belangstelling van heel wat topclubs. Volgens internationale media hengelden onder meer Tottenham, Arsenal, Juventus, Napels, Atletico Madrid en Valencia naar zijn diensten.

Meunier speelde sinds 2016 voor Paris Saint-Germain en hielp de Franse club aan drie landstitels (2017, 2018, 2020), een beker (2018), twee ligabekers (2017, 2018) en drie supercups (2016, 2017, 2019). Voordien verdedigde hij de kleuren van Club Brugge, dat hem in 2011 in derde klasse bij zijn jeugdclub Virton oppikte. Met het oog op de Champions League en de bekerfinales bood PSG Meunier afgelopen week nog een contractverlenging van twee maanden aan, maar daar ging hij niet op in.

De 28-jarige verdediger wordt bij Dortmund ploegmaat van collega-Rode Duivels Axel Witsel en Thorgan Hazard.

