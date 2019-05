De terugkeer van Vincent Kompany als speler-manager naar het Astridpark sloeg de voetbalwereld zondag met verstomming. 'Ik denk dat we iets bereiken waarvan iedereen dacht dat het onmogelijk was', verklaart sportief directeur bij Anderlecht Michael Verschueren in een filmpje op Twitter.

Marc Coucke & Michael Verschueren: "Il nous a impressionnés avec ses analyses claires et sa vision pour l'avenir du RSCA"@CouckeMarc & @mikeverschueren: "Hij maakte indruk met zijn heldere analyse en visie op de toekomst van #RSCA"#theprinceisback #COYM pic.twitter.com/UTppTjoBNZ — RSC Anderlecht (@rscanderlecht) May 19, 2019

Verschueren en voorzitter Marc Coucke werkten in alle stilte al een paar maanden aan de komst van Kompany, die een contract voor drie seizoenen ondertekende bij paars-wit.

Samen met Michael Verschueren en de sportieve cel zal Kompany de komende weken werk maken van de uitbouw van het team en de omkadering ervan. Meer duiding volgt op een persconferentie medio juni.

'Het moment waarop Vincent zei: "Ja, ik ga akkoord", dat moment zal ik nooit vergeten', vertelt Marc Coucke. 'De analyses die hij maakte, samen met Michael Verschueren en Frank Arnesen, leidden ons tot dezelfde conclusie: dat dit avontuur alles heeft om te slagen. Als er één persoon is die symbool staat voor RSCA, dan is dat Vincent. Hij komt uit onze jeugd. We bouwen ook voort op onze jeugd. Dus wat de symboliek betreft, zit alles erin. Maar ook voor wat onze hele visie betreft, is alles aanwezig. Dit is geen vijftienjarenplan. Ik denk dat we er alles aan gaan doen om zo snel mogelijk de mooie tijden te laten terugkeren.'

'Ik denk dat Vincent als kind van het huis diegene is die we nodig hebben om de club een nieuw elan te geven en RSCA 2.0 in te zetten', aldus Michael Verschueren. 'We hebben veel over voetbal gepraat, over onze visie, de toekomst van ons voetbal, de problemen die we hebben in de club. We hebben veel over de jeugd gesproken. Ik denk dat Vincent veel zin heeft om met de jongeren te werken. Hij heeft een duidelijk beeld hoe we in de toekomst willen spelen, een zeer offensief soort voetbal. Dus was het onze conclusie dat we iemand zoals Vincent nodig hebben. Hij is iemand die zelf paars bloed heeft. Hij wil ook dat deze club opnieuw de club wordt van weleer. Ik denk dat de fans moeten begrijpen dat Vincent een stuk van ons verleden is, maar tegelijk onze toekomst garandeert. Dit is het ideale moment om een persoonlijkheid zoals Vincent te introduceren.'

Kompany zal de tactiek van de ploeg bepalen, verduidelijkt Verschueren. 'Hij zal mee beslissen wie speelt. Maar wanneer hij zelf op het veld staat, zal hij beroep doen op een coach. Het is een beetje out of the box, maar Sporting heeft vernieuwing nodig. Dit is de eerste stap', besluit Verschueren.