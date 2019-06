Michel Platini is opgepakt door het Franse gerecht, melden diverse media. De voormalige Franse topvoetballer en gewezen UEFA-voorzitter wordt verdacht van corruptie bij de toewijzing van het WK 2022 aan Qatar.

Volgens Mediapart werd de 63-jarige Platini dinsdag overgebracht naar het hoofdkantoor van de anticorruptie-eenheid van de gerechtelijke politie (OCLCIFF) in Nanterre.

Qatar kreeg in 2010 het WK 2022 toegewezen maar sindsdien doen er heel wat verhalen de ronde over omkoping en corruptie.

Geschorst

Platini, UEFA-baas tussen 2007 en 2015, zit zelf een schorsing van vier jaar uit vanwege een dubieuze betaling van twee miljoen Zwitserse frank die hij in 2011 zou hebben ontvangen van toenmalig FIFA-voorzitter Sepp Blatter. De Ethische Commissie van de FIFA schorste hem in 2015 voor acht jaar maar in beroep kreeg Platini strafvermindering. Zijn schorsing loopt nog tot oktober 2019.

Platini heeft zijn onschuld in die zaak altijd staande gehouden. Volgens de drievoudige Gouden Bal ging het om achterstallig loon dat hij nog moest ontvangen voor zijn werk bij de FIFA tussen 1998 en 2002.

Ook Blatter kreeg een jarenlange schorsing.

Platini was een van de favorieten om Blatter op te volgen bij de FIFA, maar kon zich door die schorsing niet meer kandidaat stellen voor de voorzittersverkiezingen bij de Wereldvoetbalbond, in februari 2016. Het was toen Infantino die aan het hoofd kwam van de FIFA.