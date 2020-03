Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft geoordeeld dat de schorsing van vier jaar die voormalig UEFA-voorzitter Michel Platini in 2015 kreeg voor zijn rol in het FIFA-schandaal, gerechtvaardigd is, zo werd donderdagochtend bekendgemaakt.

Platini was in eerste instantie acht jaar geschorst door de FIFA voor het ontvangen van een verdachte som van 1,8 miljoen euro van toenmalig FIFA-voorzitter Sepp Blatter. De schorsing werd eerst naar zes en ondertussen naar vier jaar teruggebracht. Ze liep af in oktober 2019.

Om zijn schorsing aan te vechten trok Platini eerst naar het Internationaal Sporttribunaal TAS en dus later ook naar Straatsburg. Daar werd geoordeeld dat de schorsing rechtvaardig was. 'Gezien de omvang van de feiten, stellen wij dat de sanctie zeker niet buitensporig was', klinkt het in een mededeling.

