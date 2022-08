Er bestaat geen twijfel over wie de tweede spits bij de Rode Duivels is: Michy Batshuayi. Ook al speelt hij zo weinig, toch scoort hij altijd. Maar in clubverband wil het niet lukken. In de Europese gids van Sport/Voetbalmagazine spreekt hij over zijn ervaringen met onder Antonio Conte bij Chelsea. 'Hij was de strafste van allemaal.'

Romelu Lukaku heeft nooit kunnen doorbreken bij Chelsea. Voor jou zal dat misschien ook niet lukken. Waarom is het zo moeilijk om het daar te maken?

Michy Batshuayi: 'Ik kan niet voor Romelu spreken, maar wat mij betreft is het duidelijk: het probleem was Diego Costa. Die stond nooit ter discussie. Ik denk dat er in die tijd geen enkele speler was die hem uit de ploeg had kunnen houden. In mijn tweede seizoen speelde ik een uitstekende voorbereiding en toen kwam Álvaro Morata van Real Madrid. Dat werd dus ook weer moeilijk... En toch scoorde ik telkens ik weer in de ploeg stond. Het is misschien raar om te zeggen, maar de ploeg was zo sterk dat het gemakkelijk was om goals te maken. Als je met zulke toppers samenspeelt wordt alles gemakkelijk.'

Nochtans heeft Antonio Conte nooit veel vertrouwen in jou gehad... Hoe verklaar je dat?

Batshuayi: 'Conte sprak zichzelf voortdurend tegen. Om te beginnen bij mijn aankomst. Hij riep me bij hem en legde zijn project uit. Hij wilde me in een tweemansvoorhoede naast Diego Costa laten spelen. Of ik dat geloofde? Natuurlijk, want Conte heeft heel zijn carrière al met twee aanvallers gespeeld. Behalve bij Chelsea met mij... (lacht)

'Ik begrijp het niet. Ik weet zeker dat we samen een fantastisch seizoen zouden gespeeld hebben, maar goed, Chelsea is kampioen geworden dus wat kan ik zeggen? Kijk, dát zijn mijn frustraties. Maar gezien de club goed draait moet ik zwijgen. Anders ben ik de rotte appel, die alleen maar aan zichzelf denkt... De waarheid is dat ik me veel te vaak op mijn kop heb laten zitten.'

In de zomer, aan de telefoon, steken ze ronkende verklaringen af. En dan zit de transferperiode erop en je speelt niet...' Michy Batshuayi

We hebben inderdaad de indruk dat je carrière vooral een aaneenrijging van gemiste afspraken is.

Batshuayi: 'Er zijn voorbeelden genoeg, hé. Ook met Marcelino bij Valencia of met Roy Hodgson bij Crystal Palace was het hetzelfde liedje. In de zomer, aan de telefoon, steken ze ronkende verklaringen af. Zoals: 'Ik heb je altijd al in mijn ploeg gewild.' Of: 'Bij mij ga je zeker spelen.' Of: 'Ik wil je absoluut, we hebben je nodig.' En dan zit de transferperiode erop en je speelt niet...

'Maar de strafste van allemaal was toch Conte. Eind januari 2018, toen mijn uitleenbeurt aan Dortmund bijna in kannen en kruiken was, kwam hij naar mij en vroeg hij me om niet te gaan. In zes maanden, tot half januari, had hij me twee keer in zijn basiself gezet en opeens mocht ik in één week tijd drie keer achtereen aan een wedstrijd beginnen, in de FA Cup en de Premier League. Met als resultaat: drie goals en een assist. En dan, net voor ik naar Dortmund vertrek, komt hij me zeggen dat hij toch graag zou hebben dat ik blijf en dat hij me het vertrouwen wil geven. Maar alle formaliteiten waren al in orde gemaakt en ik heb hem gezegd dat ik gek zou worden als ik opnieuw op de bank zou terechtkomen. Ik had zo'n behoefte om te spelen.'

Lees het volledige interview in de Europese gids van Sport/Voetbalmagazine of in onze Plus-zone.

Romelu Lukaku heeft nooit kunnen doorbreken bij Chelsea. Voor jou zal dat misschien ook niet lukken. Waarom is het zo moeilijk om het daar te maken?Michy Batshuayi: 'Ik kan niet voor Romelu spreken, maar wat mij betreft is het duidelijk: het probleem was Diego Costa. Die stond nooit ter discussie. Ik denk dat er in die tijd geen enkele speler was die hem uit de ploeg had kunnen houden. In mijn tweede seizoen speelde ik een uitstekende voorbereiding en toen kwam Álvaro Morata van Real Madrid. Dat werd dus ook weer moeilijk... En toch scoorde ik telkens ik weer in de ploeg stond. Het is misschien raar om te zeggen, maar de ploeg was zo sterk dat het gemakkelijk was om goals te maken. Als je met zulke toppers samenspeelt wordt alles gemakkelijk.'Nochtans heeft Antonio Conte nooit veel vertrouwen in jou gehad... Hoe verklaar je dat?Batshuayi: 'Conte sprak zichzelf voortdurend tegen. Om te beginnen bij mijn aankomst. Hij riep me bij hem en legde zijn project uit. Hij wilde me in een tweemansvoorhoede naast Diego Costa laten spelen. Of ik dat geloofde? Natuurlijk, want Conte heeft heel zijn carrière al met twee aanvallers gespeeld. Behalve bij Chelsea met mij... (lacht)'Ik begrijp het niet. Ik weet zeker dat we samen een fantastisch seizoen zouden gespeeld hebben, maar goed, Chelsea is kampioen geworden dus wat kan ik zeggen? Kijk, dát zijn mijn frustraties. Maar gezien de club goed draait moet ik zwijgen. Anders ben ik de rotte appel, die alleen maar aan zichzelf denkt... De waarheid is dat ik me veel te vaak op mijn kop heb laten zitten.'We hebben inderdaad de indruk dat je carrière vooral een aaneenrijging van gemiste afspraken is.Batshuayi: 'Er zijn voorbeelden genoeg, hé. Ook met Marcelino bij Valencia of met Roy Hodgson bij Crystal Palace was het hetzelfde liedje. In de zomer, aan de telefoon, steken ze ronkende verklaringen af. Zoals: 'Ik heb je altijd al in mijn ploeg gewild.' Of: 'Bij mij ga je zeker spelen.' Of: 'Ik wil je absoluut, we hebben je nodig.' En dan zit de transferperiode erop en je speelt niet...'Maar de strafste van allemaal was toch Conte. Eind januari 2018, toen mijn uitleenbeurt aan Dortmund bijna in kannen en kruiken was, kwam hij naar mij en vroeg hij me om niet te gaan. In zes maanden, tot half januari, had hij me twee keer in zijn basiself gezet en opeens mocht ik in één week tijd drie keer achtereen aan een wedstrijd beginnen, in de FA Cup en de Premier League. Met als resultaat: drie goals en een assist. En dan, net voor ik naar Dortmund vertrek, komt hij me zeggen dat hij toch graag zou hebben dat ik blijf en dat hij me het vertrouwen wil geven. Maar alle formaliteiten waren al in orde gemaakt en ik heb hem gezegd dat ik gek zou worden als ik opnieuw op de bank zou terechtkomen. Ik had zo'n behoefte om te spelen.'Lees het volledige interview in de Europese gids van Sport/Voetbalmagazine of in onze Plus-zone.