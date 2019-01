Michy Batshuayi 'met speciale toelating van FIFA' naar AS Monaco

Vadim Vasilyev, de vicepresident van AS Monaco, heeft de transfer bevestigd op Canal+, schrijft de Spaanse krant Marca.

Maandag zou de overgang officieel gemaakt worden.

'Vierde inschrijving'

Marca schrijft dat voor de transfer een speciale toelating van de FIFA nodig is, omdat het gaat om de vierde inschrijving in een seizoen.

Valencia huurde 'Batsman' vóór de jaarwisseling van Chelsea, maar stuurde de aanvaller in december met een onvoldoende terug naar Londen. Voor zijn uitleenbeurt aan Valencia had Batshuayi wel furore gemaakt bij Borussia Dortmund, maar hij begon aan dit seizoen opnieuw als speler van The Blues.

Kennen

Bij AS Monaco vindt Batshuayi collega-Rode Duivel Youri Tielemans terug en ook trainer Thierry Henry, die de aanvaller kent van zijn periode als T3 en later T2 bij de Rode Duivels.

De club uit het prinsdom kan wat scorend vermogen gebruiken: Monaco staat na 19 speeldagen op de voorlaatste plaats in de Ligue 1 en trof nog maar 17 keer raak.