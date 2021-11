Tegen RB Leipzig incasseerde landskampioen Club Brugge woensdagavond op de vijfde speeldag in groep A van de Champions League zijn derde nederlaag in vier wedstrijden. In Europa balanceert blauw-zwart op de rand van de uitschakeling, in de competitie volgen ze al op zeven punten van leider Union en net nu staan ze twee keer na elkaar tegenover Racing Genk, in competitie en Beker. De crisis loert om de hoek.

'De enige manier om die sneeuwbal te stoppen, is een resultaat boeken en dan op dat positieve elan voortgaan. Nu zijn we zoals een bokser die in de hoek staat en klappen krijgt. De enige manier om daaruit te geraken, is zelf een slag uitdelen', vertelde doelman Simon Mignolet. Na 26 minuten stond blauw-zwart al 0-3 achter en was de wedstrijd gespeeld. 'Je maakt een plan en probeert met grinta en goede bedoelingen aan die wedstrijd te beginnen, maar dan sta je voor dat je het weet 0-3 achter en is de wedstrijd gespeeld. Dat is dan een slag in het gezicht. Dat komt hard aan en dan is het moeilijk om nog een vuist te maken.' Mignolet kwam ook nog terug op de verrassende opstelling, die door pers en publiek niet meteen gesmaakt werd. 'De coach is er om die keuzes te maken en wij vertrouwen hem daarin. Als dat goed uitpakt, is het geniaal. Wij spelen altijd om te winnen en zo hebben we al veel succes geboekt. Dat was vandaag dan ook het uitgangspunt, ook al hadden we aan een punt genoeg voor die derde plaats.'

