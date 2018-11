Milan danst op het ritme van Suso

Lange tijd was het een utopie dat een Spaanse prof het Calcio zou domineren. Lazio gaf in 2001 nog 48 miljoen euro uit aan Valencia voor Gaizka Mendieta, maar de draaischijf besliste na een rampzalig seizoen te vertrekken naar Barça.

Sinds enkele jaren volgden meer Spanjaarden zijn voorbeeld, ditmaal wél met succes. Na spits Alvaro Morata, die Juventus naar de CL-finale loodste, bleken ook Borja Valero - die na een opvallende passage bij Fiorentina overstapte naar Inter - en Luis Alberto bij Lazio inspiratiebronnen voor het offensieve compartiment van hun respectievelijke team. AC Milan nam in 2014 Jesús Joaquín Fernández Sáenz de la Torre, kortweg Suso, over van Liverpool.

Een geslaagde gok. Suso is afkomstig uit het zuiden van zijn land en trapte zijn eerste balletjes bij Cádiz. Een speciale plek, want niet zo ver van de Straat van Gibraltar. Ondanks de lokroep van de grootste binnenlandse clubs, met Real Madrid als meest concreet geïnteresseerde, verruilt de winger op zeventienjarige leeftijd zijn geboorteland voor een avontuur bij Liverpool. Daar zwaait dan Rafa Benítez als manager de plak.

Suso geraakt niet verder dan veertien duels bij de Reds. Milan gelooft in zijn potentieel, verhuurt de offensieve kracht eerst aan UD Almería en later aan Genoa, waar hij in de 3-4-3-veldbezetting van Gian Piero Gasperini volledig ontploft vanaf de rechterkant. Want Suso ontpopt zich tot revelatie in het seizoen 2015/16, door het naar binnen komen met zijn gevreesde linker, waarmee de tweevoudig international even gemakkelijk schiet als een beslissende pass geeft. Na een uitleenbeurt van zes maanden keert hij met zes doelpunten en een assist in de koffer terug naar San Siro.

Gennaro Gattuso is blij met zijn toegevoegde waarde, want AC Milan danst dit seizoen op het ritme van Suso. Als bewijs daarvan de drie goals en de zeven assists na negen speeldagen, en een contractverlenging tot 2022 sinds september 2017.