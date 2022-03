De transfer van Mile Svila van Benfica naar AS Roma is bijna rond. Bij de giallorossi moet de 22-jarige Servische keeper met Belgische roots de opvolger worden van Rui Patricio.

Met veel bombarie vertrok Mile Svilar in de zomer van 2017 naar het Portugese Benfica. Bij Anderlecht wilden ze de beloftevolle keeper maar al te graag houden, maar de lokroep van het buitenland was te groot. Svilar gold als een toptalent en was bij alle Belgische jeugdploegen de nummer 1 onder de lat. Maar in Lissabon lukte het niet en werd de in Antwerpen geboren zoon van Ratko Svilar nauwelijks in de plannen van de coaches opgenomen.

Enkele weken na zijn transfer haalde Svilar wel nog de wereldpers in de Champions League tegen Manchester United als jongste keeper ooit in de competitie, maar daarna ging de hype al snel weer liggen. Drie seizoenen en drie basisplaatsen verder - Svilar speelde voornamelijk voor het tweede team van de Adelaars - loopt het contract van de jonge doelman komende zomer af en mag hij dus vrij op zoek gaan naar een nieuwe club. Benfica probeerde hem nog langer aan zich te binden, maar daar hadden Svilar en zijn entourage geen zin meer in.

Lof van Mourinho

Die nieuwe club lijkt nu meer dan waarschijnlijk het AS Roma van José Mourinho te worden. Svilar is geen onbekende voor de Portugese coach. Bij zijn debuut in de CL werd Manchester United geleid door Mourinho en die had nadien veel mooie woorden over voor Svilar, ondanks het feit dat de Belgische Serviër wel een cruciale blunder beging en zo de Red Devils de enige goal van de avond op een presenteerblaadje aanbood. 'Alleen geweldige keepers kunnen dit soort tegendoelpunten krijgen', vertelde Mourinho na de wedstrijd. 'Ik wist voor de wedstrijd al: deze doelman is een fenomeen, hij is geweldig. Of Benfica heeft een topkeeper voor vele jaren, óf de voorzitter kan alvast een flinke koffer kopen om zijn transfersom in op te slaan.'

Dat laatste viel dus even tegen voor de Portugezen, maar Mourinho is de voormalige keeper van de Belgische Beloften nog niet vergeten. Dat Svilar nu onderdak vindt bij de Romeinse club heeft het ook te danken aan diens nieuwe sportief directeur Tiago Pinto. De 36-jarige Portugees haalde de jonge keeper in 2017 nog naar Benfica en was altijd een grote fan van hem geweest.

Bij Roma moet Mile Svilar nu de concurrentie aangaan met ervaren keeper en sterkhouder Rui Partricio (34). De bedoeling is dat hij op termijn diens opvolger wordt. Het is te hopen voor het voormalige toptalent dat dat ook lukt, zodat hij zich ook internationaal terug op de kaart kan zetten. Svilar heeft namelijk de keuze tussen twee nationale ploegen met België en Servië en lijkt vooral geïnteresseerd te zijn in de roots van zijn vader. In september vorig jaar maakte hij zijn debuut in een vriendschappelijke wedstrijd tegen Qatar. Maar dat kan nog allemaal veranderen, want de jonge keeper zou zijn keuze nog niet definitief willen maken. Misschien dat die keuze zich meer opdringt als hij eindelijk aan spelen toekomt op het allerhoogste niveau.

