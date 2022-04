Mino Raiola is donderdag niet overleden. De Nederlandse topmakelaar reageerde zelf op het nieuws van Italiaanse media. Het zou momenteel wel niet goed gaan met hem.

'Mijn huidige toestand voor zij die het willen weten: ik ben pissed off dat ze me al voor de tweede keer in vier maanden dood verklaren. Ik kan precies ook opstaan uit de dood', reageerde Mino Raiola zelf op de berichten dat hij zou zijn overleden. Het nieuws werd donderdag de wereld ingestuurd door Italiaanse media, maar werd al snel ontkracht door zijn zaakwaarnemer José Fortes Rodriguez. 'Mino is niet dood. Die berichten zijn onzin', vertelde hij de Telegraaf.

En ook Alberto Zangrillo, hoofd van de afdeling Anesthesie en Reanimatie van het San Raffaele-ziekenhuis, was niet te spreken over de vals informatie: 'Ik ben verontwaardigd over de telefoontjes van pseudojournalisten die speculeren over het leven van een man die aan het vechten is'.

De situatie van Raiola is momenteel echter niet zo best. Zijn gezondheid is al een tijdje aan de slechte kant en momenteel ligt hij ook in het ziekenhuis. In januari verschenen berichten over een spoedoperatie in Italië vanwege een longaandoening. Op Twitter sprak Raiola die berichten toen tegen, het ging volgens hem om een gewone medische check-up.

De 54-jarige Nederlander met Italiaanse roots groeide uit tot een van de meest invloedrijke zaakwaarnemers ter wereld.In zijn portefeuille zitten momenteel onder meer toppers als Zlatan Ibrahimovic, Paul Pogba en Erling Haaland. Vroeger was ook Romelu Lukaku een van zijn cliënten.

Current health status for the ones wondering: pissed off second time in 4 months they kill me. Seem also able to ressuscitate. — Mino Raiola (@MinoRaiola) April 28, 2022

