Ook bij FC Sevilla weten ze intussen dat de twintigjarige Noorse aanvaller van Borussia Dortmund een sensatie is.

Op 17 februari sloeg hij in de heenwedstrijd voor de achtste finales van de Champions League twee keer toe in het Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. Daarmee lag hij aan de basis van de verrassende 2-3-zege op FC Sevilla. Dit was nogmaals de bevestiging van hoe goed Haaland wel is: te snel voor fysiek stevige verdedigers, maar ook te sterk voor de meer wendbare mandekkers.

Onmogelijk

De zevenvoudige Noorse international is gemiddeld eens per 78 speelminuten goed voor een goal. Dit seizoen eindigt 32 procent van zijn schoten in een treffer. Cijfers die in de buurt komen van het onmogelijke, als je weet dat een speler puur statistisch bekeken een bovengemiddeld goede aanvaller is als hij eens per 200 speelminuten een doelpunt maakt en 10 procent van zijn schoten weet om te zetten in goals.

Nadat hij op 18 januari vorig jaar overstapte van RB Salzburg naar BVB maakte Haaland 32 competitiedoelpunten in 34 confrontaties voor de ploeg van de Rode Duivels Axel Witsel, Thomas Meunier en Thorgan Hazard.

In de vijf grote Europese clubcompetities (Engeland, Frankrijk, Spanje, Italië en Duitsland) deden alleen Lewandowski (46 goals) en Cristiano Ronaldo (37) nog beter.

Absolute elite

Maar vooral zijn CL-cijfers ogen, gezien zijn jonge leeftijd, indrukwekkend in vergelijking met de andere wereldsterren. Daardoor behoort Haaland nu al tot de absolute elite van topspitsen.

In zijn eerste dertien confrontaties op het kampioenenbal scoorde de Noor - die in juli pas 21 jaar wordt - maar liefst achttien keer. Cristiano Ronaldo was al ruim 24 toen hij dat aantal haalde. CR7 had daar 54 wedstrijden voor nodig, ruim vier keer zoveel dus. Ook Messi (22, 35 partijen), Lewandowski (26, 31 duels) en zelfs Neymar Jr. (24, 32 matchen) hadden meer tijd nodig.

Bekijk hieronder alle 18 goals van Haaland in de CL.

