MLS-finale is voor de derde keer in vier jaar Seattle Sounders tegen Toronto FC: 'Seattle is favoriet'

Gert Segers Medewerker van Sport/Voetbalmagazine.

De MLS-finale van zondag is al voor de derde keer in vier seizoenen eentje tussen Seattle Sounders en Toronto FC. Sport/Voetbalmagazine had een gesprek met ex-Anderlecht-speler Sacha Kljestan, die nu uitkomt voor Orlando City.

Seattle Sounders en Toronto FC stonden al twee keer tegenover elkaar in de finale, in 2016 en 2017. © Belga Image