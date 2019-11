In een gesprek met de Amerikaanse sportzender ESPN vertelt Don Garber, topman van de MLS, dat Ibrahimovic weldra zal tekenen voor AC Milan.

De geruchtenmolen rond Ibrahimovic draait op volle toeren. Enkele weken geleden vertelde hij aan de Italiaanse sportkrant Gazetta dello Sport dat hij graag terug zou keren naar Europa. Vorige week dook er dan weer een filmpje op met de aankondiging dat hij terugkeert naar Spanje. Een paar dagen later kwam zelfs de Australische kampioen Perth met een statement naar buiten dat het de 38-jarige Zweed wou aantrekken.

En nu komt dus ook Don Garber van de Major League Soccer met een gerucht naar buiten. Zlatan zou naar Milan vertrekken. "Zlatan is zo'n interessante kerel. Ik heb er mijn handen mee vol. Mijn inbox zit vol, maar hij houdt je scherp en je hebt zo'n spelers nodig, net zoals Beckham in zijn jonge dagen. Hij is 38 jaar maar wordt nu gerekruteerd door AC Milan, een van de topclubs in de wereld. Het is opwindend om hem op en naast het veld bezig te zien. Ik vond het vooral leuk wanneer hij tegen mijn praatte in de derde persoon", zei Garber.

Het contract van Ibrahimovic bij de sterrenclub uit Los Angeles loopt in december af en dus heeft de Zweed de handen vrij. Ibrahimovic speelde al voor AC Milan tussen 2010 en 2012. In 61 competitiematchen vond hij 42 keer de weg naar de netten. In 2011 werd hij met de club kampioen.