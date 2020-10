Sport/Voetbalmagazine blikt met Mo Messoudi vooruit naar de poulefase van de Champions League. 'Ik ben benieuwd wat Doku kan op dit niveau.'

1. Naar welke ploeg kijk je het meest uit in deze campagne?'Naar Atalanta Bergamo, dat ik vorig seizoen een paar keer volgde en waar ik flink van onder de indruk kwam. Omdat het een team is dat entertainment brengt. De ploeg van trainer Gasperini speelt altijd voluit, maakt ook nu opnieuw de meeste goals in de Serie A, al hebben ze er ook al negen tegen.'Het voorbeeld van Atalanta leert dat je spelers die niet de grootste namen hebben met de juiste trainer in het juiste systeem wel kan laten schitteren. Ze spelen met veel pressie op de bal, met inschuivende centrale verdedigers. Het zijn allemaal spelers die ik anderhalf jaar geleden amper kende, spelers van wie je nooit had verwacht dat ze ooit in de CL zouden uitblinken.'Een ander team waar ik naar uitkijk, is Chelsea, dat goeie transfers heeft gedaan en in een haalbare poule zit (met FC Sevilla, Stade Rennes en Krasnodar, nvdr). Daar hebben ze opnieuw een mooi elftal op de been gebracht.'2. Is er een wedstrijd in de poulefase die je al hebt aangestipt?'Ja, niet één van deze openingsspeeldag, maar van 28 oktober: Juventus-Barcelona, dé grootste wedstrijd in deze poulefase. Het is de eerste keer ook dat Cristiano Ronaldo tegen Messi speelt sinds hij in Italië voetbalt.'Barcelona heeft dit seizoen iets minder de bal dan de vorige jaren, maar alle spelers maken hun meters. Koeman heeft het team scherp gekregen, zeker bij balverlies. Ik had dat ook wel verwacht, terwijl het bij de vorige trainers allemaal iets te makkelijk liep. Ook aan Messi's lichaamshouding merk je dat hij weer geniet van het spelletje.'Benieuwd wat Juventus, dat toch al jaren snakt naar een Europese finale, daar tegenover kan stellen.'3. Naar welke Belgen kijk je uit, en wat verwacht je van Club Brugge?'Ik ben benieuwd wat Doku kan op dit niveau. Hij heeft nog nooit Europees gespeeld, laat staan Champions League. Met de nationale ploeg toonde hij al wat flitsen, benieuwd of hij dat ook in clubverband kan op topniveau.''En het wordt ook tijd dat Eden Hazard zich in de Champions League toont. Hij blijft maar pech hebben, terwijl hij bij Chelsea nooit geblesseerd was. Dit wordt een enorm belangrijk jaar voor hem.'Club heeft een makkelijkere groep dan vorig seizoen. Omdat ze toen al veel lef toonden, verwacht ik dat ze die lijn door trekken. Het was lang geleden dat ik een Belgische club in de Champions League met zoveel lef zag spelen. Ook tegen de grote clubs durfden ze hoog druk te zetten. In deze groep is het belangrijk dat ze in hun eerste twee wedstrijden vier op zes halen om met een gerust gemoed Dortmund te ontvangen.'Als je zo goed voetbalde tegen PSG en Real en je hebt je dragende en bepalende spelers behouden, mag je de ambitie hebben om mee te dingen voor de tweede plaats en te overwinteren in de CL. Als ze zoals vorig jaar met lef durven voetballen, kan dat.'