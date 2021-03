Het WK 2022 zorgt voor controverse. Moeten we naar Qatar gaan of iets anders doen? Het antwoord van Mo Messoudi.

Ik heb hier lang zitten over nadenken. Uiteindelijk is de grote fout bij de toewijzing van dit WK gebeurd, al ben ik wel blij dat een Arabisch land eens aan de beurt komt, dat mocht stilaan ook wel eens. Maar wat ik niet snap, is dat nu iedereen ineens schrikt van de werkomstandigheden daar. Die zijn daar altijd zo geweest, ook al voor de toekenning van het WK, maar dat moment was nog eens een kans geweest om daar de aandacht op te richten en dat mee te sturen, om dingen in verandering te brengen.

Iedereen die die regio wat kent, weet dat het daar in de zomer 45 graden is, en dat de arbeiders er in haast onmogelijke situaties moeten werken, zonder beschermkledij, zonder arbeidsreglementering zoals we die hier kennen. Dat is ook los van dat WK het geval, en niet alleen in Qatar. Hoe denk je dat al die nieuwe gebouwen, skyscrapers, hotels en eilandjes in Dubai gebouwd worden, door wie en in welke omstandigheden? Denk je dat daar geen doden vallen?

Met een boycot duw je Qatar nog meer in isolatie.

De situatie in Qatar is nu eenmaal zo dat al het zware werk niet door de eigen 300.000 inwoners wordt gedaan, maar door de twee miljoen arbeiders, die daar ook niet naartoe gedreven zijn, maar er zelf voor gekozen hebben om daar te werken, omdat de arbeidssituatie er nog altijd veel beter is dan in hun eigen land, omdat ze met wat ze in Qatar verdienen de leefsituatie van hun familie in eigen land kunnen verbeteren. Zoals het in grote delen van de wereld gebeurt, kortom, met zo veel landen die nog in volle ontwikkeling zijn.

Wat had moeten gebeuren, was dat de FIFA bij de toekenning een signaal had moeten geven, wat men anders had willen zien gebeuren. Een boycot vind ik niet efficiënt, daarmee duw je zo'n land nog meer in een isolatie. Het is pas door er naartoe te gaan en interactie te hebben dat je ter plekke dingen in beweging kan zetten.

Om het cru te zeggen: precies door dit WK en daar ter plekke dingen rond te doen maak je de mensenrechten en arbeidsvoorwaarden daar beter. Het zou de organisatoren en de FIFA sieren als ze daar ter plaatse ook een aantal dingen voorzien als eerbetoon aan de overledenen, maar ook aandringen om arbeidsvoorwaarden beter te maken in de toekomst.

