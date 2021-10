Liverpoolmanager Jürgen Klopp schat net als enkele Premier League-analisten de waarde van zijn Egyptische sterspeler en doelpuntenmachine erg hoog in.

Een clubrecord van de Reds sneuvelde in Madrid, toen Mohamed Salah (29) voor de negende wedstrijd op rij scoorde. Met twee treffers lag hij aan de basis van de zege tegen Atlético (2-3). Terloops passeerde de Egyptenaar ook clublegende Steven Gerrard (30 goals in 87 matchen) als beste schutter op het kampioenenbal, met nu al 31 doelpunten in amper 48 duels. Tegen Manchester City (enkele fenomenale dribbelgoals) en Watford (drie tegenstanders tegelijk op het verkeerde been zetten met een kapbeweging en vervolgens vanuit een schier onmogelijke hoek de bal keihard binnen schieten) bevestigde de 71-voudige international wat Jürgen Klopp en vele analisten al enige tijd beweren. De pijlsnelle en behendige rechterflankspeler, dodelijk in combinatie met diepe spits Roberto Firmino en de even kwieke linkerflank Sadio Mané, is momenteel een van de beste profs ter wereld. 'We zien het toch allemaal?', zei de Duitse manager bij Sky Sports. 'Wie is er momenteel beter dan Mo? Vandaag wordt het duidelijk: niemand!' In die gedachtegang wordt Klopp bijgetreden door clubicoon Jamie Carragher. 'Mo is een van de kwalitatief beste voetballers die ooit voor Liverpool speelden', oordeelt de voormalige verdediger. Wie toppers als João Cancelo, Phil Foden, Aymeric Laporte én Bernardo Silva met een fenomenale bevlieging uitschakelt, maar ook nog een klassedoelman als Ederson kansloos laat, diens waarde stijgt enkel maar. 'Het heeft weinig zin om hem met Lionel Messi en Cristiano Ronaldo te vergelijken', zegt Carraghers collega-analist Chris Sutton. 'Op dit moment is Mo gewoon beter dan die twee.' Tegenover doelpuntenmachines als Robert Lewandowski (Bayern München) en Karim Benzema (Real Madrid) maakt Salah het verschil door zijn amusementswaarde. Zijn individuele acties en opportunisme voor doel ogen vaak veel spectaculairder. 'Alleen de allerbesten kunnen zulke doelpunten maken', vindt Klopp. Wanneer de bal nog maar in de buurt van Salahs snelle voeten komt, schuiven de toeschouwers naar het puntje van hun stoel. Omdat er vermoedelijk opnieuw een magisch moment op komst is. 'Mo heeft de rol die Arjen Robben en Franck Ribéry ooit voor zichzelf hebben gecreëerd, nu gewoon verder geperfectioneerd', beweert gewezen Engels international Micah Richards, analist voor de BBC en Sky Sports. 'Maar met zijn doelpuntenaantal overtreft hij de meeste aanvallers.' Salah is volgens de voormalige rechtsback de hoofdreden waarom Liverpool een van de topfavorieten voor de titel is. ' Alisson, Virgil van Dijk en Sadio Mané zijn van vitaal belang. Ook Trent Alexander-Arnold, Andy Robertson en Fabinho zijn fantastisch. Maar Mo Salah maakt het verschil. Zonder hem was Liverpool nu niet vol in de race voor alle prijzen. Hij is, heel eenvoudig, onvervangbaar.' Sinds zijn overstap in juli van AS Roma (voor 42 miljoen euro) naar Anfield Road was Salah (na de topper bij Manchester United) in 215 officiële duels goed voor 140 goals en 47 assists. Hij werd tweemaal topschutter in Engeland, werd een keer verkozen tot PFA Player of the Year, won de Champions League, de wereldbeker voor clubs, de Europese supercup en het Engelse kampioenschap. 'Mo is gewoonweg onstuitbaar', bevestigt ook assistent Pepijn Lijnders over Salah, die nog tot 2023 onder contract ligt bij Liverpool en daar het beste naoorlogse doelgemiddelde kan voorleggen.