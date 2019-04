Mohamed Salah zoekt naar zijn vroegere scherpte. Maar belangrijk blijft hij wel voor FC Liverpool.

Na een 2-0-zege in de heenwedstrijd wil FC Liverpool vanavond in Porto naar de halve finale in de Champions League doorstoten. In vergelijking met vorig seizoen is de ploeg nog beter geworden. Het is het werk van Jürgen Klopp. De trainer slaagde erin de nederlaag in de finale van de Champions League tegen Real Madrid in positieve energie om te zetten.

Vorig seizoen was Mohamed Salah het kroonstuk van Liverpool. De Egyptische aanvaller maakte in de hele campagne 44 doelpunten. Het is onrealistisch om te denken dat hij dit kan herhalen, zei Klopp voor het begin van het seizoen. En hij maakte zich niet de minste zorgen toen Salah op een gegeven moment negen matchen na elkaar zonder doelpunt bleef. Ook al werden er toen volop vragen gesteld.

Het gleed aan Salah voorbij. Hij voelt zich even goed in de rol van aangever. Statistieken tonen bovendien dat hij meer verwikkeld is in duels, nu al meer dan in heel vorig seizoen. De trend is ook dat hij vaker door fouten wordt afgeremd.

Mo Salah begon mentaal aangeslagen aan het seizoen. Het gevolg van een mislukt WK waarin hij wel twee keer scoorde, maar Egypte geen enkel punt pakte. En de naweeën van de zware fout die Sergio Ramos in de finale van de Champions League op hem maakte. Toch blijft de andere Salah levensbelangrijk voor Liverpool. Al valt hij al eens uit zijn rol. Zoals vorige week tegen FC Porto toen hij na een zware fout aan de rode kaart ontsnapte.

Te opgejaagd is het leven van Mohamed Salah. Straks staat hij weer voor een zomer zonder rust. Want in juni wordt de Afrika Cup gespeeld. In Egypte.

En hoe populair hij daar blijft, werd vorig jaar duidelijk tijdens de presidentsverkiezingen. Meer dan één miljoen Egyptenaren schrapten de naam van president Abdel Fattah al-Sissi en zijn enige uitdager. Ze gaven er de voorkeur aan via ongeldige stemmen hun liefde voor Salah te verkondigen. Al was dat ook een teken van protest tegen het repressief beleid van de uiteindelijk toch weer verkozen president.