Nadat de Zuid-Fransen in december nog titelkandidaat waren, verloren ze vorige week met André Villas-Boas hun coach en kwamen eerder ook de fans al in opstand.

Je zal maar Olivier Ntcham (24) zijn, de Franse middenvelder die door Ol. Marseille werd overgenomen van Celtic om de plaats in te nemen van de naar Aston Villa vertrokken Morgan Sanson (26). Amper een dag na zijn komst op Deadline Day liet de Portugese trainer André Villas-Boas (43) op een (surrealistische) persconferentie weten dat hij zijn ontslag had ingediend; hij had immers niet zijn goedkeuring gegeven voor de overgang van Ntcham en moest die transfer vernemen via de Franse pers.

...

Je zal maar Olivier Ntcham (24) zijn, de Franse middenvelder die door Ol. Marseille werd overgenomen van Celtic om de plaats in te nemen van de naar Aston Villa vertrokken Morgan Sanson (26). Amper een dag na zijn komst op Deadline Day liet de Portugese trainer André Villas-Boas (43) op een (surrealistische) persconferentie weten dat hij zijn ontslag had ingediend; hij had immers niet zijn goedkeuring gegeven voor de overgang van Ntcham en moest die transfer vernemen via de Franse pers. 'Het gentleman's agreement over het aantrekken van nieuwe spelers werd gebroken', verklaarde Villas-Boas. Als opvolger van Rudi Garcia zorgde hij in zestig duels voor een puntengemiddelde van 1,67 op 3 en loodste de ploeg in zijn eerste seizoen naar de tweede plek en CL-voetbal. 'Ik hou van Marseille, maar ik ben vooral een professional. Geld hoef ik niet, ik wil enkel weg.' Een opzienbarende uitspraak, waarbij de ex-coach van onder meer FC Porto, Chelsea, Tottenham en Sjanghai SIPG ook zijn woede uitte richting de clubleiding. Vooral voorzitter Jacques-Henri Eyraud moest het ontgelden, nadat hij eerder ook al door de eigen aanhang werd aangewezen als de schuldige voor de mindere prestaties. Een paar dagen eerder had een groep supporters het trainingscomplex de Commanderie bestormd, met vuurwerk, rook en het gooien van hekken. Van titelkandidaat in december was Marseille begin februari afgezakt naar een negende plaats. Ook nam de onvrede toe richting Eyraud, die als Parijzenaar weinig clubgevoel zou hebben en geen goede relatie onderhoudt met de spelersgroep. Na de verrassende 1-2-nederlaag tegen degradatiekandidaat Nîmes Ol. had de president de ploeg nog een veeg uit de pan gegeven. Volgens L'Equipe had Villas-Boas toen al aangegeven dat hij wilde opstappen, mocht de clubleiding hem als de basis van het probleem zien. De voorzitter ging niet akkoord, maar op de achtergrond speelde toen al een strijd tussen beide hoofdrolspelers, waarbij de beslissingen van technisch directeur Pablo Longoria niet op goedkeuring van de Portugees konden rekenen. De Poolse spits Arek Milik (26, Napoli) werd net als de Spaanse verdediger Pol Lirola (23, Fiorentina) gehuurd, terwijl er maar liefst 8 miljoen euro aan Juventus werd betaald voor de Italiaanse aanvallende middenvelder Franco Tongya (18). Villas-Boas wilde in mei vorig jaar al onder zijn overeenkomst tot 2021 uit geraken, om in de voetsporen van de toen ontslagen sportief directeur Andoni Zubizarreta te kunnen treden. De ijdele Villas-Boas kon het contract van bepaalde duur echter niet eenzijdig verbreken en enkel de Amerikaanse eigenaar Frank McCourt had de macht om te voorkomen dat het vertrek van Villas-Boas een lang feuilleton zou worden. Dat deed hij nu niet. 'Het ontslag van André was onvermijdelijk, door zijn schadelijke acties en houding', zo luidde de officiële verklaring. 'Wat hij verklaarde over onze td was onaanvaardbaar. Het werk van Longoria tijdens de transferperiode werd door iedereen positief onthaald. Straffen volgen mogelijk nog, na een disciplinaire procedure.' Villas-Boas had meegegeven dat hij pas op maandagavond om 22.30 uur op de hoogte was gebracht van het verhuur van de Servische flankaanvaller Nemanja Radonjic aan Hertha BSC.