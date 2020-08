Geënt op de kwaliteiten van Jonathan David, zou het systeem van Jess Thorup wel eens een handicap kunnen worden zonder de Canadees.

Hoewel hij niet onmiddellijk bekend staat als een trainer die afwijkt van een vast spelsysteem, vergelijkt Antonio Conte zijn werk als trainer graag met dat van een kleermaker. Bij beide beroepen is het de bedoeling om een lichaam op zijn gemak te stellen in een op maat gemaakt pak, aldus de trainer van Inter Milaan.

In welk systeem dat gebeurt, is daarbij van secundair belang. Je leert al snel via alle cijfers en statistieken dat elk systeem zowel voor- als nadelen heeft. Het komt erop aan om de aanvallende en de verdedigende kwaliteiten van je spelers zo goed mogelijk uit te spelen. Bij elke transfer ben je verplicht om een kleine aanpassing te doen. Vandaar het beeld van de kleermaker.

Defensieve lacunes blijven

De komende weken is het de taak van Jess Thorup om bij AA Gent voor die aanpassing te zorgen. Zijn 4-4-2 met een ruit op het middenveld was immers helemaal op maat gemaakt van de kwaliteiten van Jonathan David. Diens geniale infiltraties, met of zonder bal, kwamen optimaal tot zijn recht in het spelsysteem waarbij Laurent Depoitre en Roman Jaremtsjoek door links en rechts uit te wijken, verdedigers naar zich toe trokken en de weg vrijmaakten zodat David het werk kon afmaken.

Zonder zijn belangrijkste schakel verliest het systeem van Jess Thorup voor een groot deel zijn voordelen, waardoor de balans dreigt over te hellen naar de nadelen.

Het probleem is dat AA Gent nu geen speler meer heeft met de kwaliteiten van Jonathan David. Zonder hem zijn de offensieve mogelijkheden van het systeem een pak minder, terwijl de defensieve lacunes er nog altijd zijn.

Die werden afgelopen zondag pijnlijk blootgelegd door Sint-Truiden, dat door voortdurende vleugelveranderingen ruimte zocht en vond op de flanken. Als het spel snel op en neer gaat, blijven daar bij AA Gent immers alleen de backs over.

Die strategie werd vorig seizoen al met succes toegepast door Charleroi en Anderlecht. 'Als geen enkele topclub in Europa in een 4-4-2 met een ruit op het middenveld speelt, dan is daar een reden voor', verklaarde Ivan Leko toen aan Sport/Voetbalmagazine.

Overstappen naar 3-5-2?

Zonder zijn belangrijkste schakel verliest het systeem van Jess Thorup voor een groot deel zijn voordelen, waardoor de balans dreigt over te hellen naar de nadelen. Ondanks zijn talent beschikt Giorgi Tsjakvetadze niet over hetzelfde arsenaal aan acties als David, en Roman Bezoes heeft niet dezelfde dynamiek.

Moet AA Gent om zijn aanvalskracht te vrijwaren en vooral om het evenwicht te herstellen overstappen naar een 3-5-2? Bij hun vorige clubs namen Jordan Botaka en Núrio Fortuna al met brio de flank volledig voor hun rekening. Een extra speler in de achterlinie bij balverlies kan bovendien zorgen voor meer defensieve stabiliteit, iets waar Ivan De Witte en Michel Louwagie bij het begin van de zomer al op hamerden.

