Kan de Franse kampioen maandelijks 8 miljoen euro blijven spenderen aan de lonen van Neymar, Mbappé, Cavani, Di María en Icardi?

Zorgt de coronacrisis dan toch nog voor positieve gevolgen? Nu door de pandemie alle aandacht wordt opgezogen door alles wat er zich naast het veld afspeelt, stelt Paris Saint-Germain zich in Frankrijk grote vragen. Vooral dan inzake het offensieve compartiment, waar de weelde groot is, maar de salarislast de Qatarese eigenaar-voorzitter Nasser Al-Khelaifi (46) straks misschien voor dilemma's kan plaatsen. Welke sterspelers worden behouden en wie mag eventueel vertrekken? Het meest duidelijk lijkt de situatie van de Argentijn Angel Di María, want de 31-jarige spelmaker kende een sterk seizoen (8 goals en 14 assists in 25 duels) en ligt nog onder contract tot 2021. De Zuid-Amerikaan strijkt daarbij maandelijks 1,1 miljoen euro op. De clubleiding, met de Braziliaanse sportief directeur Leonardo (50) op kop, lijkt maximaal te kunnen profiteren van de voetballoze periode om de goudhaantjes Kylian Mbappé (1,9 miljoen euro per maand) en zijn grillige landgenoot Neymar (3 miljoen euro per maand) te behouden. Eerstgenoemde staat al een tijdje op het verlanglijstje van Real Madrid, maar de clubleiding voelt aan dat Mbappé ten minste tot 2021 wil blijven. En het geflirt met Barcelona wordt een moeilijk verhaal, gezien bij de Catalanen de economische realiteit ervoor zorgde dat de spelers financieel moesten inleveren. Maar dé hersenbreker wordt vermoedelijk volgende kwestie. Kiezen tussen de Uruguayaanse legende Edinson Cavani (33), sinds zijn komst naar de Ligue 1 in 2013 auteur van 200 goals maar einde contract, of de huur van Mauro Icardi (27) van Inter omzetten in een definitieve aankoop? Kiezen ze voor de laatste optie, dan moet er 70 miljoen euro worden betaald. En dan zou de Argentijn de op twee na duurste aanwerving uit de geschiedenis van de achtvoudige Franse kampioen worden.Quentin Mahoudeau