Tessa Wullaert is hét gezicht van de Red Flames. De kapitein met 109 caps en 67 doelpunten (een record) achter haar naam kijkt reikhalzend uit naar de start van het EK, zondag in Manchester tegen IJsland

'Het is een lange voorbereiding geweest van bijna zeven weken. We hebben nu al veel matchen op tv gezien en we zijn allemaal ongeduldig om eraan te beginnen. Het is tijd', zegt de aanvalsleider van de Flames zaterdagavond op een persmoment in het Manchester City Academy Stadium. Volgens Wullaert moet België zondag zijn voetballend vermogen trachten aan te wenden en proberen tegen de IJslanders, die graag compact en agressief voetballen, uit het duel te spelen. 'IJslanders zijn heel sterk in het duel. Natuurlijk moeten we onze voet zetten als dat nodig is en in duel gaan, maar we moeten ook onze sterkte gebruiken. Daarnaast zullen ook stilstaande fases cruciaal zijn. We hebben ons daar heel goed op voorbereid. Het zal zaak zijn om bij de zaak te zijn', lacht ze. 'Voetballend zijn wij wat beter. We mogen ons niet laten meeslepen in de duels maar moeten proberen de ruimtes tussen de linies te vinden.' Hoe dan ook belooft het zondag een spannende wedstrijd te worden tussen twee ploegen die elkaar op papier waard zijn. Dat beaamt Wullaert. 'Details zullen belangrijk zijn. Ik bedoel daarmee aandachtig zijn op stilstaande fases, want daar zijn ze sterk in, en zelf onze kansen afmaken. We moeten geloven in onszelf want als we vertrouwen hebben, spelen we goed.'