Als zuiver product van PSV Eindhoven, maakt Mohamed Ihattaren zich op om zijn eerste stappen te zetten bij het Nederlands elftal.

'Hij kan erg belangrijk gaan worden voor het Nederlands elftal', verklaarde Ronald Koeman op 3 november 2019, toen Mohamed Ihattaren bekendmaakte dat hij voor Oranje had gekozen. De jonge middenvelder, geboren in Utrecht uit Marokkaanse ouders, had ook voor Marokko kunnen kiezen, maar besloot om zich bij de gouden generatie van Nederland te voegen. Met zijn achttien jaar is hij de benjamin van de groep en vormt hij samen met onder anderen Nathan Aké, Per Schuurs, Donny van de Beek en Frenkie de Jong de toekomst van Oranje. Na een eerste optreden in de Eredivisie in januari 2019 - hij was toen amper 16 jaar en 11 maanden - werd hij een maand later al titularis; hij verwierf definitief zijn plaats in de eerste ploeg van PSV. Anderhalf jaar later telt hij 45 wedstrijden in de Eredivisie, eerst onder de hoede van clubicoon Mark van Bommel, nadien van Ernest Faber. Met vijf goals en negen assists werd hij een van de sleutelspelers en ook bij de nationale ploeg verdiende hij al zijn sporen. Hij speelde voor Oranje vanaf de U15 en doorliep met een hoog tempo de jeugdreeksen totdat hij in maart werd opgenomen in de A-kern.Mohamed Ihattaren is een technisch vaardige aanvallende middenvelder. Met zijn verfijnde en snedige linker brak hij defensies van de Eredivisie af. Op vrije trappen en strafschoppen is hij het prototype van de speler die een match kan openbreken. Hij is ook altruïstisch en speelt de bal vaak in, ook al heeft hij zelf een schot dat brokken kan maken.Na een eerste seizoen op het hoogste niveau plaatste de website Football Talent Scout hem op de vierde plaats in zijn top 50 van jonge beloften (geboren in 2001 en later). Hij werd ook genomineerd voor de Golden Boy 2020. Hij is dan ook samen met talenten als Camavinga, Greenwood, Ansu Fati of Rodrygo de toekomst van het wereldvoetbal.Na het vertrek van Wesley Sneijder en meer recent van Rafael van der Vaart heeft Oranje misschien zijn nieuwe nummer 10 gevonden. Ihattaren, die ook op de flanken uit de voeten kan, zal zeker proberen om samen met zijn jonge ploeggenoten weer kleur te geven aan Nederland, dat geen groot toernooi meer haalde sinds het WK 2014 in Brazilië.Ihattarens avontuur bij de nationale ploeg kan vrijdagavond al beginnen tegen Polen, of maandag tegen Italië, in het kader van de Nations League. Hij hoopt zeker zijn eerste speelminuten te krijgen van Dwight Lodeweges, interim-bondscoach na het vertrek van Ronald Koeman naar FC Barcelona. Nederland zal het wonderkind alleszins met open armen ontvangen.Samuel Gothot