Het Italiaans toptalent Moise Kean (19) lijkt op weg naar Everton voor een bedrag tussen de dertig en veertig miljoen euro. Maar waarom doet Juve hun goudhaantje zo makkelijk van de hand? Hoe 'top' is Kean echt?

Hij lanceerde zichzelf dit seizoen als een raket: Moise Kean. Als 19-jarige verving hij bij Juventus Cristiano Ronaldo met verve toen die uitviel in het voorjaar. De wereld leerde in sneltempo de Italiaanse spits kennen. Bij alle talentenscouts en voetbalexperts staat hij echter al langer op de radar. Na een succesvolle kennismaking met het topvoetbal in de Serie A, maakt Kean naar alle waarschijnlijk de overstap richting de Toffees van Everton. Waarom laat De Oude Dame hem gaan? Wordt zijn talent overschat, is hij onhandelbaar of maakt het deel uit van Juve's masterplan?

...