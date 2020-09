Frans kampioen en halvefinalist in de Champions League en Franse beker. 2016/17 was een boerenseizoen voor een erg jeugdig Monaco, maar waar zijn de spelers terecht gekomen?

Vier jaar later zitten nog slechts twee spelers uit het kampioenenteam in de huidige kern. Het gaat om de Braziliaanse verdediger Jemerson, die 55 wedstrijden speelde in het fabelachtige seizoen, en Djibril Sidibé, die vorig jaar nog verhuurd werd aan Everton, maar ondertussen terug is in het oude nest. Alle andere spelers, 38 in totaal, hebben de Zuid-Franse club verlaten in de laatste jaren. Een drastische hervorming die niet al te makkelijk te beheren was door de club.

Leegloop meteen begonnenEnkele belangrijke spelers vertrokken al in de zomer na het kampioenenjaar. Benjamin Mendy en Bernardo Silva zetten hun reis naar het topvoetbal verder bij het Manchester City van Pep Guardiola. De Franse linksachter wist zich tot nu toe echter nog niet door te drukken bij de Citizens, terwijl Silva moest opboksen tegen een moordende concurrentie, maar ook niet al te regelmatig presteerde tot nog toe.Het grootste verlies moest dan echter nog komen met het vertrek van toptalent Kylian Mbappé. De Franse spits trok naar PSG voor maar liefst 145 miljoen euro. Verder verlieten ook nog Tiémoué Bakayoko (bij Chelsea werd hij echter vooral uitgeleend, aan AC Milan en opnieuw Monaco), Valère Germain (zit nog steeds bij Olympique Marseille) en ex-Clubspeler Nabil Dirar (Fenerbahçe) de club.En de leegloop stopte niet, want nog geen jaar later vertrok er alweer een groot contingent topspelers. Middenvelder Fabinho trok naar Liverpool, met groot succes, João Moutinho werd een van de eerste Portugezen bij het Engelse Wolverhampton, Thomas Lemar wou maar al te graag naar het Atlético Madrid van Diego Simeone en Guido Carillo stak het Kanaal over naar Southampton. Goede balans zoekNog geen twee maanden later was het dan weer aan de coach om zijn biezen te pakken. Na een teleurstellend seizoensbegin, twijfelden de Russische eigenaars geen seconde om de Leonardo Jardim aan de deur te zetten en te vervangen door clublegende Thierry Henry. Maar die bleef ook niet al te lang want al in januari keerde de Portugese coach terug, die in december opnieuw moest vertrekken. Ja, consistent bestuur is niet weggelegd voor Monaco...Tijdens de zomer van 2019, vertrokken opnieuw drie spelers. De ervaren Italiaanse verdediger Andrea Raggi verliet de club nadat zijn contract verliep en Almamy Touré, een andere verdediger, trok naar het Duitse Frankfurt. De derde speler, tot slot, was Radamel Falcao. De Colombiaanse goaltjesdief wou nog meer geld gaan verdienen in Turkije bij Galatasaray. En toen was het enkel nog de beurt aan doelman Danijel Subasic en verdediger Kamil Glik om de deur achter zich dicht te trekken, met ook nog Sidibé die ondertussen werd uitgeleend aan Everton. Het contract van Subasic werd niet meer verlengd en zoekt nog steeds een nieuw team, terwijl Glik naar het Italiaanse Benevento trok. Met de ene vertrekker na de andere, werden de jaren na het succesjaar geen pleziertje voor Monaco. Het jaar nadien werden ze nog vicekampioen, maar daarna wisten de Monegasken zich maar net te redden van degradatie naar de Ligue 2. Vorig seizoen werden ze ook nog eens negende en misten ze wederom kwalificatie voor een Europese beker.Samuel Gothot