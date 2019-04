Frédéric Vanheule is redacteur bij Sport/Voetbalmagazine.

De opvolger van Dieter Hecking komt over van de Oostenrijkse kampioen RB Salzburg en staat garant voor powervoetbal.

Een overeenkomst tot 2022, maar een pakket dat ook bestaat uit zijn vaste assistenten Rene Maric, Alexander Zickler (ex-prof bij Bayern München) en fysical coach Patrick Eibenberger. Van de huidige technische staf blijft komende zomer dan ook enkel Frank Geideck (sinds 2009 in dienst bij de Fohlen) over. Sportief directeur Max Eberl (45), die zelf nog altijd wordt gelinkt aan Bayern München, moest wel een fikse opstapclausule (ergens tussen 1 en 3 miljoen euro) aan Salzburg te betalen voor zijn wenskandidaat Marco Rose.

De 42-jarige oud-verdediger en zoon van ex-international Walter staat garant voor powervoetbal. In Oostenrijk pakte Rose uit met een speelstijl die gebaseerd is op een hoge intensiteit, agressiviteit en razendsnel omschakelingsvoetbal. Veelal gebeurde dat via een 4-1-2-1-2-veldbezetting, waarbij loopsterkte en explosiviteit werden vereist.

Na Jürgen Klopp (zijn voorbeeld), Thomas Tuchel, Martin Schmidt en Sandro Schwarz is hij in de Bundesliga de vijfde vertegenwoordiger van de trainersschool bij FSV Mainz 05.

Met de U19 van Salzburg won Rose in april 2017 de UEFA Youth League, door Benfica te verslaan met 2-1. Nadat hij twee maanden later Oscar García afloste als hoofdcoach werd een periode van sportieve hoogconjunctuur ingezet, met een titel, een halve finale in de EL en een weliswaar verloren bekereindstrijd tegenover SK Sturm Graz. Ook nu lonkt een nieuw kampioenschap, terwijl op 1 mei de bekerfinale wordt afgewerkt tegen SK Rapid Wien.

Grote veranderingen in de spelerskern bij Gladbach worden niet verwacht. Tegenover het afscheid van Josip Drmic (einde contract) en aanstaande vertrek van Thorgan Hazard (26, vermoedelijk richting Borussia Dortmund) wil Eberl de miljoenen euro's voor de Rode Duivel en de - eventuele - inkomsten via nieuw Europees voetbal meteen compleet investeren in een spelbepaler, een tweede snelle flankspeler, een linker centrale verdediger en een centrumaanvaller.