Money time in de FA Cup

Aanstaande zaterdag en zondag staan de halve finales van de FA Cup op het menu in Engeland, met atypische ploegen.

Manchester City - Brighton & Hove Albion (zaterdag) en Watford - Wolverhampton (zondag), dat zijn de affiches, die allebei in het mythische Wembley gespeeld worden.

Topfavoriet City hoopt nog steeds op de quadrupel, nadat het eerder dit seizoen al beslag legde op de EFL Cup ten koste van Chelsea. Tot de kwartfinale tegen Swansea City schakelde de vijfvoudige FA Cupwinnaar de tegenstand uit op cruisecontrol. The Swans boden knap tegenstand tegen de troepen van Pep Guardiola en kwamen verrassend op een 2-0-voorsprong. Maar na enkele discutabele fases konden The Citizens de achterstand ombuigen in een 2-3-eindstand.

Brighton & Hove Albion had eveneens een remonte nodig om de kwartfinale te overleven. De club, die nog met een schuin oog kijkt naar de gevreesde plekken onder de degradatiestreep, rekende na strafschoppen af met de potige tweedeklasser Milwall, een club bekend om zijn gewelddadige achterban, nadat het een 2-0-achterstand ophaalde. Voor The Seagulls is een plek in de halve finale van de FA Cup een unicum.

Watford, verliezend finalist van 1984 en nog halvefinalist in 2016, kende een rustig parcours en treft viervoudig winnaar Wolverhampton, dat op weg naar een plek bij de laatste vier onder meer Liverpool en Manchester United een halt toeriep. The Wolves plaatsten zich zo voor het eerst in 21 jaar nog eens voor de halve finale.

Met Phil Foden en de Mexicaan Raúl Jiménez, die allebei drie doelpunten achter hun naam hebben staan, hebben Manchester City en Wolverhampten de meest doeltreffende spelers in de bekercompetitie in huis. De kans dat Foden op veel speelminuten mag rekenen aanstaande zaterdag om zijn doelpuntentotaal aan te dikken, is weinig waarschijnlijk. Het 18-jarige Engelse talent maakte zijn goals vooral in de beginfase van het toernooi.

Yassine Taouil