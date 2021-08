De Engelse topspits Harry Kane was dinsdag opnieuw niet aanwezig op training bij Tottenham, maar hij zal naar verwachting later deze week terugkeren. Dat melden enkele Britse media.

De Engelse international, wiens marktwaarde wordt geschat op 150 miljoen pond (175 miljoen euro), lijkt een overstap naar Manchester City te proberen af te dwingen. Kane zou gefrustreerd zijn dat Tottenham er sinds 2008 niet meer in geslaagd is een prijs te pakken.

De 28-jarige spits zou maandag terugkeren naar het trainingscomplex van de Spurs voor een coronatest en een medische keuring na een vakantie van drie weken na het EK.

Tottenham eindigde vorige seizoen op een zevende plaats in de Premier League en kwalificeerde zich zo voor de nieuwe Conference League. Kane debuteerde in 2011 voor Tottenham. Hij speelde 335 keer voor de Spurs en vond 221 keer het doel.

De voorzitter van Tottenham, Daniel Levy, is echter niet van plan om een van de grootverdieners van zijn ploeg te laten gaan. Kane ligt nog drie jaar onder contract in Noord-Londen.

De Premier League begint op 13 augustus. De eerste wedstrijd van Tottenham is tegen Manchester City op 15 augustus (om 17.30).

