De spelers van de Engelse nationale ploeg zullen in geval van EK-winst hun prijzengeld doneren aan de nationale gezondheidsdienst NHS, zo melden verschillende Britse media vrijdag.

The Three Lions staan zondag in het Londense Wembleystadion in de finale tegenover Italië. EK-winst zou de spelers 9,6 miljoen pond (11,17 miljoen euro) opleveren. In Engeland steunt de nationale ploeg de NHS al langer met donaties, in de strijd tegen het coronavirus.

The Three Lions staan zondag in het Londense Wembleystadion in de finale tegenover Italië. EK-winst zou de spelers 9,6 miljoen pond (11,17 miljoen euro) opleveren. In Engeland steunt de nationale ploeg de NHS al langer met donaties, in de strijd tegen het coronavirus.