De Spaanse aanvaller Alvaro Morata, die op het EK geregeld werd uitgefloten door zijn eigen fans, heeft erg afgezien van de kritiek aan zijn adres. In een interview met de Spaanse radiozender Cope vertelde hij dat ook zijn familie eronder te lijden had en dat hij negen uur niet geslapen zou hebben.

In de laatste oefenwedstrijd voor het EK werd Morata door een deel van de Spaanse supporters op de korrel genomen. Toen hij in de eerste groepsmatch tegen Zweden (0-0) enkele kansen miste, werd hij opnieuw getrakteerd op een fluitconcert. Van Luis Enrique kreeg Morata toch een basisplaats tegen Polen. Zijn doelpunt vierde hij dan ook met de bondscoach. Toen Gerard Moreno bij 1-1 zijn penalty tegen de paal trapte, miste Morata onbegrijpelijk in de herneming. Tegen Slovakije (5-0) ging Morata zelf de mist in vanaf de strafschopstip.

'Wellicht heb ik mijn job niet naar behoren gedaan. Ik begrijp dat ik kritiek krijg wanneer ik niet scoor', verklaarde Morata op Cope. 'Maar ik wou dat de mensen zich mijn situatie eens konden inbeelden.' Morata vertelde over de bedreigingen, die soms ook gericht zijn naar zijn kinderen.

De Spaanse spelers kunnen terecht bij de psycholoog Joaquín Valdez. 'Het is zeer goed dat er iemand is die altijd naar je luistert en je begrijpt, wanneer je dat nodig hebt', besloot de spits.

Morata speelt maandag (18u) met La Roja in Kopenhagen tegen Kroatië in de achtste finales.

In de laatste oefenwedstrijd voor het EK werd Morata door een deel van de Spaanse supporters op de korrel genomen. Toen hij in de eerste groepsmatch tegen Zweden (0-0) enkele kansen miste, werd hij opnieuw getrakteerd op een fluitconcert. Van Luis Enrique kreeg Morata toch een basisplaats tegen Polen. Zijn doelpunt vierde hij dan ook met de bondscoach. Toen Gerard Moreno bij 1-1 zijn penalty tegen de paal trapte, miste Morata onbegrijpelijk in de herneming. Tegen Slovakije (5-0) ging Morata zelf de mist in vanaf de strafschopstip. 'Wellicht heb ik mijn job niet naar behoren gedaan. Ik begrijp dat ik kritiek krijg wanneer ik niet scoor', verklaarde Morata op Cope. 'Maar ik wou dat de mensen zich mijn situatie eens konden inbeelden.' Morata vertelde over de bedreigingen, die soms ook gericht zijn naar zijn kinderen. De Spaanse spelers kunnen terecht bij de psycholoog Joaquín Valdez. 'Het is zeer goed dat er iemand is die altijd naar je luistert en je begrijpt, wanneer je dat nodig hebt', besloot de spits. Morata speelt maandag (18u) met La Roja in Kopenhagen tegen Kroatië in de achtste finales.