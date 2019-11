Nadat de Spaanse bondscoach Robert Moreno aan de kant werd geschoven voor Luis Enrique en die hem vervolgens uit zijn staf weerde, heeft Moreno voor het eerst gereageerd. 'Ik was in shock toen hij me vertelde dat ik uit het team lag'

Het Spaanse voetbal is dezer dagen in de ban van een trainerssoap. En niet van een of andere middenmoter in de Spaanse competitie, maar van de Spaanse nationale ploeg. In mei nam Luis Enrque (tijdelijk) afscheid van zijn job als bondscoach. Zijn dochtertje had kanker en de Catalaan wou haar bijstaan. In de tussentijd nam zijn assistent Robert Moreno de ploeg in handen en leidde hij La Roja naar groepswinst in haar kwalificatiegroep voor EURO 2020.

Maar een paar dagen voor de laatste wedstrijd (die door Spanje met 5-0 werd gewonnen van Roemenië) liet Luis Enrique weten terug te willen keren naar de nationale ploeg. Zijn dochtertje Xana was namelijk overleden.

De Spaanse bond verwelkomde hem met open armen terug en meldde het nieuws dan ook al aan Moreno net voor de match tegen Roemenië. Luis Enrique komt terug en Robert Moreno zou opnieuw assistent worden. De 42-jarige Spanjaard voelde zich verraden en bedrogen door de plotse beslissing van de federatie, maar er was niets meer aan te veranderen.

Maar het werd nog erger voor Moreno. Toen Luis Enrique werd voorgesteld als de nieuwe bondscoach meldde hij ook dat er geen plaats meer was voor iemand als Moreno, die overambitieus is. Moreno zou hem namelijk hebben laten weten dat hij het EK nog wou doen en dan pas terug assistent wou worden.

Robert Moreno heeft nu dan ook gereageerd op zijn ontslag. 'Hij heeft me afgeschilderd als iemand dat ik niet ben. Die lelijke woorden die hij gebruikte, ben ik niet.'

'In een eerste ontmoeting liet hij nog weten dat ik alles goed had gedaan wat ik moest doen. Ik vroeg dan een tweede samenkomst om onze 'ruzie' openbaar tot een einde te brengen en om te vertellen dat ik gewoon terug assistent zouden worden. Maar dan vertelde hij me ineens dat hij me niet meer nodig had. Ik weet nog altijd niet wat ik mis heb gedaan', besloot Moreno.

